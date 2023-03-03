人妻「不想用手」猴急約小王！50分鐘後嬌喊：二刷讓你認真X我嘴

▲人妻與王姓小王發生婚外情，甚至完事就開始約第二次。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

新北一名人妻與王姓小王發生婚外情，某次趁著家裡沒人在，竟然直接帶對方來家裡，甚至剛辦完事就開始討論「二刷」，還極度誘惑地告知「下次要認真的讓你X我嘴巴」，對話相當煽情，讓林姓丈夫崩潰提告。新北地院審理後，判王姓小王要賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，人妻與林姓丈夫2017年結婚，婚後育有一名子女，豈料2022年8月因不甘寂寞，趁著丈夫不在家的時候，與王姓小王聯絡，先是告知對方「我的玩具放在台北的家」、「不喜歡、用自己的手好出戲，沒有素材」等，接著又要王姓小王來家中。

王姓小王聽完對方的邀請，也感到相當興奮，詢問「快速來一炮嗎、那給我地址」，接著跑去人妻位在新北市新莊區的住處發生關係。

▼人妻因為不想動手解決生理需求，立刻要求王姓小王來家中大戰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



2人的聊天紀錄停下約50分鐘左右，接著就又開始互傳訊息，人妻看著對方拍攝的照片檔案，更是喊著「好色」、「你會二刷的人嗎」、「那要跟我二刷嗎」之類的話語，更是煽情地誘惑對方「我下次要認真的讓你X我嘴巴」，對話相當露骨，王姓小王也欣然應允邀約，甚至還打算「認真約一下」。

林姓丈夫發現了露骨對話，感到十分崩潰，一狀將王姓小王告上法院。新北地院審理後則判定，王姓小王與林妻凌晨發生親密往來、性行為，甚至還討論過程中的感受、相約再來一次，已經逾越普通朋友的一般社交往來，破壞婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福程度，因此判王姓小王需賠20萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。