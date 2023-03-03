飲料店暴利「卻一堆頂讓」！過來人揭2大殘酷真相：賺不到什麼錢

▲手搖飲料店如雨後春筍般一家一家的開，競爭十分激烈。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣人愛喝飲料，加上手搖飲料店的利潤不錯，因此成為不少年輕人創業時的選擇。不過，有鄉民表示，實際到PTT創業板查看資訊，便發現一堆飲料店在頂讓，且頂讓費低，連設備都送，讓他不禁好奇「飲料店是暴利，但創業板一堆飲料店頂讓？」貼文一出，馬上也釣出過來人揭露殘酷真相，直言「賺不到什麼錢」。

一名鄉民在PTT發文表示，自己在八卦板看到有人說飲料店是暴利， 因此就到創業板看看資訊，結果卻看到一堆飲料店在頂讓，且不僅頂讓費低，連設備都一併送出，讓他相當納悶「飲料店好賺怎麼會一堆人頂讓？飲料店好賺怎麼一堆大牌不開放加盟了？飲料店暴利，有人還不賺到底是為什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有鄉民好奇，許多人說飲料店是暴利，但卻在網路上看到一堆飲料店頂讓。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「除了新發展區域，舊區都快飽和了」、「做不起來哪個行業都不賺錢啊，做生意的問題在做的起來」、「看哪個點啊，好賺的點不會倒不會讓」、「有穩定客流量才是暴利阿」、「飲料很好賺，但一窩蜂把客群分散掉，就會很難賺」、「千萬別誤會，那些頂讓都馬賺到退休」。

另外，也有過來人指出，「店租」跟「加盟金」是讓不少人打退堂鼓的主因，「飲料店暴利是加盟廠商賺爛又不是加盟老闆賺爛」、「飲料店好賺但沒說加盟店好賺阿」、「完全競爭市場，賺不到什麼錢，毛利高但幾乎都貢獻給店租」、「好賺的店租金也高啊，而且平台外送也在競爭」、「暴利有甚麼用，被加盟主跟房租吃光」。