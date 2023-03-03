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【廣編】國民茶品牌「七日孅」進軍手搖飲　「孅」氣登場！

▲七日孅,手搖飲。（圖／七日孅提供）

▲七日孅延吉街本店、Foodpanda、Ubereats同步販售中。

圖、文／七日孅提供

全台熱銷破億的機能草本茶品牌「七日孅」進軍手搖飲市場，全台首發店2月盛大開幕！以七日孅配方結合時下手搖茶，歷經一年調配比例，打造輕盈、少負擔的手搖飲，即日起至3/13，店內消費全品項第二件五折，3/14白色情人節還有第二杯七元優惠！外送平台Foodpanda、Ubereats同步販售中，預計於下半年至台中展店。

家家生醫攜手中山醫學大學附設醫院林榮志醫師研發，以決明子、仙楂、甜菊、洛神花、荷葉⋯⋯等草本元素，以及美國藤黃果等製作調和出「七日孅茶包」，獲得消費者回購好評。品牌為接觸廣大消費者，想到可以切入台灣人喜愛的手搖飲市場，以七日孅有效配方為基底，調整出和各款茶飲最適合的比例，並採用獨家萃取技術，只保留有效成分，避免草本味道與不同茶種口味衝突，讓飲料控可以享受到喝飲料的快樂！網友喝完都大讚：「真的完全沒有中藥味！」

四款人氣主打：鮮孅完美紅、烏龍奶茶、港式奶茶、鮮榨檸檬紅熱賣中，除了以上四款外，店內特選普洱茶也榮登2023年世界風味大賞1星佳評。

七日孅 鮮孅好茶
地址：台北市大安區延吉街171號1F
營業時間：10:30-21:00
Foodpanda：https://lihi1.com/xKRkF
Ubereat：https://lihi1.com/ALohd
LINE@：https://lihi1.com/FlL84

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