1杯只賣19元能生存！Toyz公開手搖飲「2大賺錢內幕」　

▲Toyz透露，茶飲越來越貴，就是因為「疊價」導致。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



網搜小組／劉維榛報導

網紅Toyz（劉偉健）手搖飲料店「拾汣茶屋」爆紅，主打與大品牌抗衡、品質好又價格實在，像是一杯紅茶只要19元，可說是震撼飲料界的地位。對此，Toyz曝光2大關鍵，才讓他可以賣得便宜又能賺錢，包括疊價只有20%、製成速度加快。引發網友力挺「請你務必要撐下去！」

面對大家狂問，「怎麼可能賣那麼便宜還可以生存呢？」Toyz在YouTube大方提到，因為價格比其他業者來得便宜，因此製成速度必須加快，SOP也須加緊腳步，試營運期間，6個人力之下，用了6個小時能提供1200杯飲料的壓力測試，因此證明速度上是沒問題的。

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Toyz接著又解釋，他們價格憑什麼「能比別人賣便宜20%以上」，主要關鍵就是原物料這一塊，「很多大品牌的加盟模式，都是品牌方會『疊價』給加盟主！」Toyz實際以綠茶舉例，茶葉拿到的價格落在150至170元，但是品牌方給到加盟方後，「疊價都是超過100%以上，甚至到200%」，他就曾聽過，150元的綠茶，疊價給加盟主後「是到500塊錢」，最後只能把成本「疊到」消費者身上，加盟主才有辦法賺錢。

▲主打便宜的「拾汣茶屋」人氣高漲。（圖／記者賴志昶攝）



對此，Toyz直言，手搖飲市場就是因為「疊到」的緣故，價格才回一步一步往上走，出現70元甚至110元的驚人價格，「可想而知，這格疊價讓加盟主很難賺到錢」，因此Toyz秉持模式公開透明化、原物料只會有20%的疊價，且去除中間話的過程，「只要加盟主能賣出更多的杯數，消費者願意買單的狀況下，我們一樣能賺錢」，創造三方共贏的局面。

另外，Toyz也揭露表示，80%的茶葉是向南投名間的「銘泰茶行」所購買。而茶廠老闆娘也親曝，市售手搖飲綠茶單價約落在170元，而「拾汣茶屋」以220元拿到進價，品質與口感上「會略勝一點」；至於紅茶則205元左右，以一般的手搖飲市場來說，錫蘭紅茶約130元，所以「拾汣茶屋」拿得品質會比較好一些。

底下網友也力挺回應，「大家都在漲價，你卻改低於市場行情的價格再賣，給你掌聲鼓勵，也請你務必要撐下去」、「好的商品+好的理念，價格經濟實惠、品質優良把控、美感設計也不錯，真是三好品牌，衝擊品牌剝削的飲料界」、「太強拉，天龍人的飲料革命！現在除了可不可幾乎沒在碰其他品牌的飲料，希望在維持品質的情況下多開幾家分店」。