車停中古車行門口　竟被業務發文賣了！受害者拆穿超鳥話術

▲馬自達車主的車被業務擅自喊賣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名男子指控，他日前把車停在中古車行門口，車行業務竟然沒有詢問，也沒有告知，就在IG上PO文要賣他的車，還說「月繳一萬」就能入手。文章曝光後，竟有多名受害者聲稱也遇過這種情況。

原PO昨（2）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，他日前陪朋友去看車，把自己的白色馬自達停在中古車行門口，「裡面業務也沒問，也沒說，就擅自亂宣傳小弟的車要賣，會不會太誇張了」，並點名該車行位在桃園市蘆竹區。

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原PO附上該名業務發布的內容，可見他的車被拍了3張照片，該業務還介紹說「20年白馬王子、基本黑白配、堪比新車但不用新車價、月繳一萬」等語。

▲業務PO文賣原PO的車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



文章吸引超過2千人按讚，還有不少遇過類似情況的網友留言表示，「現在網路上賣車的很多這樣，我們族友的車一堆＂被賣掉＂，吸引顧客上門，再說被賣掉看別台」、「就是當吸引客人的看板，客人上門就說剛好賣掉了」、「這就是釣魚，刊A車賣E車」、「打去問的時候他會說有同款的要不要來看」。

目前該業務已將原PO的馬自達資訊刪除，從他的貼文中可見，一個月前他曾被懷疑是「不良店家」，他還特別發文澄清，「這樣叫我情何以堪，實車在庫200台以上我不是隨便說說的，這邊不喜歡我還有三間車庫任你挑選」。

▼該名業務澄清自己並非「不良店家」。（圖／翻攝自Facebook）

