超狂機票今開搶！越捷航空7月復飛台北－峴港　「全航線10元起」

▲越捷航空推出全航線機票10元起。（圖／越捷航空提供）

記者李姿慧／台北報導

越捷航空7月1日起復飛台北－峴港航線，並增開航線，今天(3月3日)起到3月9日全航線機票祭出超殺促銷價10元起；菲律賓皇家航空台灣到長灘島航班即日增為每周3班，機票也下殺最低單程2396元起。

越捷航空宣布，台北－峴港航線7月1日起復航，每周二、三、五、六、日共飛5班，航程約3小時。另目前越捷航空已逐漸恢復大部分航班，包括台北、台中、台南、高雄皆有多航班可飛越南胡志明市、河內、芹苴。

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為慶祝航線增加和38國際婦女節，越捷航空寄出超狂優惠，3月3日起至3月9日全航線數百萬張機票最低8,300越南盾（約新台幣10元）起，包含飛往越南、台灣、澳洲、印度、韓國、日本、泰國、香港、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和哈薩克斯坦等目的地，促銷航班時間為2023年9月6日至12月19日，不含稅及手續費，搭乘期間不含國定假期。

另越捷3月7日至5月25日也推出5折體驗全航線SkyBoss和SkyBoss商務艙服務，乘客需使用代碼「ALL50SBB」購買SkyBoss商務艙機票，和「ALL50SB」購買SkyBoss機票。

此外，菲律賓皇家航空台北-長灘島直飛航班，即日起增為每周3班，也推出超殺機票優惠，最低單程只要2396元。