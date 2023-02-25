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便宜機票開搶！飛日本6千有找　「3大航空超狂優惠」一次看

▲▼長榮航空夏季班表起持續增班。（圖／長榮）

▲長榮航空今起連4天推出限定優惠，沖繩機票6千有找。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

春節過後，出國旅遊熱潮暫時消退，近一周出入境人數從開學前45%下跌至35%，航空公司下猛藥，228連假推突襲優惠，其中各家航空公司日本機票祭出超狂震撼價，最低6千元有找，菲律賓宿霧機票也不到5千元，《東森新媒體ETtoday》也整理各家航空公司優惠，今(2月25日)起限時開放手刀搶票。

長榮航空

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長榮航空2月25日起至28日連4天推出官網購票限時優惠，從台灣出發到23個指定航線機票下殺，其中國人最愛的東北亞航線桃園-沖繩5,675元起(未稅)、桃園-福岡8,905元起(未稅)、桃園-首爾7,421元起（未稅）；東南亞航線桃園-宿霧5,733元起(未稅)、桃園-清邁8,114元起(未稅)，另外3月30日即將開航的桃園-菲律賓克拉克也只要5,733元起(未稅)。

長程線也有優惠，桃園-紐約36,891元起(含稅)、桃園-舊金山31,298元起(含稅)、桃園-洛杉磯33,554元起(含稅)、桃園-維也納23,134元起(未稅)、桃園-慕尼黑24,812元起(未稅)。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」於9月30日出發微旅行，帶領寶可夢粉絲一起翱翔。。（圖／華航提供）

▲華航今天起也推出4天限定優惠，宿霧機票5千有找。（圖／華航提供）

中華航空

華航自2月25日至2月28日連假期間推出「你放假 我FUN價」促銷，5月31日前台灣出發全航線經濟艙全面下殺，其中台北－廣島6,465元起(未稅)、台北－釜山8,478元起(未稅)、台北－清邁8,032元起(未稅)；長程航線如台北－羅馬24,095元起(未稅)、台北－紐約 28,557元起(未稅)等。此外，台北－高松航線還有華夏會員專屬優惠6,260 元起(未稅)。

為慶祝東南亞新航點開航，華航也推出多條航線限時促銷，包含台北－宿霧4,805元起(未稅)、台北－峴港6,745元起(未稅)、台北－新加坡6,745元起(未稅)及台北－檳城8,200元起(未稅)。

全日本空輸,全日空ANA,航空公司,松山機場,起飛,波音787（圖／記者季相儒攝）

▲全日空ANA飛日本機票也大降價。（圖／記者季相儒攝）

ANA全日空航空

日本傳統航空公司ANA全日空即日起至3月1日止，也下猛藥推限期優惠，台北出發飛往日本東京、大阪、名古屋、福岡等多航線機票，下殺至6800元(未稅)起，另外札幌和日本其他城市也推出10,800元起優惠，出發日期限4月到10月指定日期，也涵蓋暑假。

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