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待用餐被100多人插隊吃！截指甜不辣老闆痛心：不希望愛心被濫用

▲一名甜不辣老闆多年前因車禍雙手10指截肢，日前竟遭路人嘲諷「怎麼還沒餓死」。（圖／翻攝自Facebook／城隍廟口甜不辣）

▲甜不辣老闆提供待用餐，沒想到有100多名看起來沒有經濟困難的人跑去吃。（圖／翻攝自Facebook／城隍廟口甜不辣）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市城隍廟口一間甜不辣攤販的老闆，因多年前車禍雙手10指截肢，為了貼補家用擺攤賺錢，也有提供待用餐，讓經濟困難的顧客能夠有頓溫飽，不料日前被100多名看起來沒有經濟困難的人，到店裡說要吃免錢帶用餐，讓他昨((1日)在臉書發文感嘆「我和我的善心客人的共同愛心，被這幾團人濫用」。

老闆1日在臉書「城隍廟口甜不辣」發文表示，做待用餐的用意是想幫助真正有經濟困難的人，但是這3天，共有100多人，穿著、配戴、手機看起來完全沒有困難，揪團來到小舖說有不用錢的甜不辣跟肉圓他們要領，「態度還不是挺好，小舖的客人在排隊等餐，他們硬是要插隊」，甚至拿了餐點連謝謝都不會說。

▲一名甜不辣老闆多年前因車禍雙手10指截肢，日前竟遭路人嘲諷「怎麼還沒餓死」。（圖／翻攝自Facebook／城隍廟口甜不辣）

▲甜不辣老闆多年前因車禍雙手10指截肢，為了能夠活下去只能努力賣甜不辣維生。（圖／翻攝自Facebook／城隍廟口甜不辣）

老闆說他2016年發生了人生當中最悲劇的事情，當天面臨死亡、迎接重生，整個人生變得完全不同，10隻手指因為車禍截肢，為了能夠活下去，只能努力賣甜不辣維生，由於知道生活不容易，也有提供待用餐，讓經濟困難的顧客能夠有頓溫飽。

老闆指出，覺得他的初心，想要幫助困苦人的一股熱情，被這幾團人潑了一桶冰水，不希望他和善心客人的共同愛心被濫用，「我還是會一樣供應待用餐，只是希望來領取的人，是真的有困難、有需要幫助的。」

網友看完後紛紛留言打氣「人在作，天在看，保持初心，這事平常心看待」、「這些人的道德良知在哪」、「建議看一下證明，看起來需要幫忙的不用」、「別糟蹋別人的良善好嗎」。

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