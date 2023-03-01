停車費不怕逾期！遠通攜手新竹　首推「路邊停車即查繳」新服務

▲遠通電收在新竹地區推出「路邊停車即查繳」服務。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

遠通電收子公司遠創智慧旗下uTagGo App會員破260萬大關，為協助用路人路邊停車後立即繳費，不必擔心遺失繳費單甚至逾期未繳，遠通電收宣布，即日起率先在新竹地區推出「路邊停車即查繳」服務，未來將持續拓展至各縣市。

根據財金網站Money101公布2022消費者支付調查，後疫情時代，消費者支付行為轉變，已有高達近5成消費者主要以行動支付、電子錢包為主，其次信用卡支付（27.7%）、簽帳金融卡（14.1%）、現金為主（10.7）、僅用現金支付 （1.9%）。

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看準行動和電子支付趨勢，遠通電收攜手新竹首推「路邊停車即查繳」，遠通電收說明，車主只要下載uTagGo App並加入會員，於新竹地區路邊停車後，可以透過App中「停車服務」裡「Go易付路邊停車即查繳」功能，輸入車號查詢所有當地未繳停車費，選擇全繳或單筆支付，停完車想要快速繳掉該次停車費，也能透過掃描停車繳費單條碼繳費，省去跑超商時間。

▲遠通電收在新竹地區推出「路邊停車即查繳」服務。（圖／遠通電收）

新竹縣停車管理機關表示，隨著多元支付普及，民眾使用行動支付繳交停車費的需求不斷上升，很高興uTagGo App能首先將新的停車繳費服務帶來新竹地區讓民眾體驗。新竹持續發展智慧化票證及智慧停車應用服務，致力改善停車體驗、打造城市智慧交通，未來將持續藉由智慧停車管理、停車付費與多元整合支付票證等計畫，提升大新竹交通便利性。

遠通電收強調，未來將持續洽談其他縣市政府，帶給所有uTagGo App會員最完善的行車、停車繳費體驗。另除新推出的路邊停車即查繳服務，也建議車主一次辦好通行費銀行自動儲值、eTag智慧停車及uTagGo會員三項服務，即可一張信用卡同步管理通行費與停車費，一勞永逸，還可查詢鄰近停車場空位並導航、快進快出全台1,500場合作停車場，此外 遍及15縣市、涵蓋全台95%以上的付費停車格也可自動扣款。