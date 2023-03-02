20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

▲行政執行署台南分署將於7日上午10時起，在該署中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞汽車、日產汽車、TUDOR錶、強力捏合機（300L）、機械錶及大湖草莓等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署將於7日上午10時起，在該署中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，動產拍賣物品有國瑞汽車、日產汽車、TUDOR錶、強力捏合機（300L）、機械錶及大湖草莓等歡迎民眾競標。

台南分署表示，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是有許多民眾喜愛的當日現採、優質大湖草莓（草莓果粒大小，以當日現貨為準）20籃，1元起標，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標，另外也有設攤零售，提供給民眾不同的選擇。不動產的部分，有座落台南市新市區4樓透天厝，這次為第1次拍賣，底價為584萬4千元，保證金為117萬元，拍賣方式採通訊投標方式，有意參與投標的民眾，至遲應於3月6日下班前，依拍賣公告所載方式，將投標書、保證金及其封存袋以及相關證明文件，寄達台南分署投標專用信箱：台南中正路郵局76號信箱。當日下午3時許於二樓拍賣室進行開標程序。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。



此外，為配合防疫工作，臺南分署將於大門入口處提供酒精進行手部消毒，並建議民眾配戴口罩。