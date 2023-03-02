下周一校園脫口罩家長憂霸凌　王必勝點出「亞洲特性」籲免驚

記者嚴云岑／台北報導

疫情讓學生連3年佩戴口罩，下周一（3/6）起校園口罩鬆綁，部分家長也擔心會因學生戴或不戴都會遭霸凌，甚至出現容貌焦慮。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，教育部給予指揮中心的大原則就是「自主佩戴」，但依然可以依場地、活動、工作等關係因地制宜，而亞洲對於口罩排斥性不強，應該不會有霸凌問題。

中央疫情指揮中心2月20日起實施口罩鬆綁，校園口罩鬆綁則自3月6日起放寬，校園室內空間原則「自主佩戴口罩」，但校園內保健中心或在校車、接駁車等公共運輸工具上仍要佩戴口罩，教育部未來將簡化校園防疫，包括快篩劑發放將比照機場，有需要再來領。

王必勝表示，教育部給予指揮中心的口罩鬆綁大原則就是「自主佩戴」，希望各級學校營造友善環境，尊重學生自由，由老師、學生自行決定是否要脫下口罩。但針對餐飲科等需要戴口罩的科別，就由主辦單位或主責單位訂定，「自主佩戴沒有罰則，採互相尊重方式進行」。

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指揮中心今（2）日公布國內上周(2/24-3/2)平均每日新增12,032例COVID-19確定病例，其中為11,842例本土個案及190例境外移入；另上周平均每日新增研判43例死亡。較前一周均呈下降趨勢。

王必勝也重申解封後續三階段，校園口罩鬆綁的下一步即為確診隔離改為0+n，輕症確診也無需通報；再來，醫療院所的專責病房、感染管制作業也會隨之調整。最後一階段就是將新冠肺炎法定傳染病從第五類改為第四類，指揮中心也會降級開設或解散。