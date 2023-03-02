疫苗+1專區上線！一表看全台接種獎勵　多縣市推「500元禮券」

▲莫德納次世代疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心於3月6日起實施「疫苗+1」加強接種計畫，並於疾管署官網設置疫苗+1專區，為了鼓勵民眾接種，專區也彙整各縣市推出的疫苗獎勵活動，包含500元禮券或者相關宣導品等，可於官網一覽表查詢。

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▲疫苗+1專區上線。（圖／指揮中心提供）

指揮中心自今(112)年3月6日至4月30日堆動「疫苗加一，解封安心」催種新冠疫苗，指揮官王必勝表示，各縣市推出催種相關配套，疾管署官網「疫苗+1專區」已經上線，想要打疫苗民眾可以就近看縣市政府衛生局安排，包含施打方式、地點、優惠獎勵措施。

以六都來說，台北市提供設籍台北市50歲以上長者打疫苗可獲500元商品禮券，新北市、桃園市、高雄市則提供設籍該市的65歲以上長者500元禮券；台中市配合3月8日起舉辦之「世界棒球經典賽」，於球場外開設外展接種站，現場發放限量宣導品，另推民眾到衛生所接種可以獲得宣導品；台南市則推65歲以上接種不限劑次，發放500元禮券+快篩5劑等。

▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）



專區也提供8大常見QA一次看，例如本次活動接種對象，為促進「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今(112)年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等三類對象接種。

若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。另提醒今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

▲▼新冠疫苗接種，各縣市獎勵活動。（圖／翻攝疾管署官網）