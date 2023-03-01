美國是台灣守護者？　民調：60%民眾認美介入「兩岸」是自身利益

▲民主文教基金會公布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民主文教基金會今（1）日公布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調。調查結果顯示，將近60%民眾認為美國積極介入「兩岸問題」嚴重，且有略為過半的民眾認為，美國近年來訂出許多有台政策的目的，在於「用台灣壓制中國大陸」。民主文教基金會董事長桂宏誠認為，從民調可看出，民眾相信美國介入兩岸問題是為了美國的利益，但民進黨政府完全倒向配合美國的「抑中」政策，對台灣的利益和安全保障，卻仍充滿著疑慮。

▲調查結果顯示，將近60%民眾認為美國積極介入「兩岸問題」嚴重。

副總統賴清德今年元月上旬在「向黨員報告」的座談會中談到，「千萬不要讓有心人故意發起懷疑美國的言論，變成社會主流的共識，這會對台灣非常不利」的呼籲。桂宏誠認為，賴清德的這種說法，恰正違背了宣稱所要捍衛的台灣自由民主。同時，民進黨政府持續配合美國「抑制」中國大陸的政策，「親美抗中」的基調未見轉圜，導致台灣甚至已出現積極備戰的情形。

▲民主文教基金會公布「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調 。（圖／民主文教基金會提供，下同）

有鑒於此，民主文教基金會希望了解民眾認知中的美國，是否真的相信會是台灣安全的守護者？而台灣目前完全倒向美國的「抗中」政策，是否就真的是台灣最佳利益的選擇？

民調結果顯示，將近60%民眾相信美國積極介入「兩岸問題」，且有略為過半的民眾認為，美國近年來訂出許多有台政策的目的，在於「用台灣壓制中國大陸」。同時，儘管有55.4%民眾認為美國「只想利用台灣壓制中國大陸」，遠高於19.7%的相信「真心守護台灣」，但對於美國保障台灣安全的承諾是否有信心？認為「非常有信心」和「還算有信心」合併為42.8%，「不太有信心」和「完全沒有信心」合併則有49.1%，「未表態」者為 8.1%。

桂宏誠認為，對於美國積極介入兩岸問題的理由，台灣多數民眾固然相信是基於美國的國家利益，但美國即使不是真心守護台灣，或也有42.8%民眾認為守護台灣是符合美國的利益。然而，值得注意的問題是，有 54.2%民眾認為美國的介入會讓兩岸問題「更難解決」，並有47%民眾認為對台灣不利，認為有利者為34.1%。同時，有61.%民眾認為台灣應該「親美和中，不選邊」，遠高於 22.8%「親美反中，選擇美國」。

國立政治大學國家發展研究所教授高永光分析，這次的民調針對兩岸的關係，對於國民黨是很重要的參考，國民黨可以思考，為什麼民眾到現在為止對中國大陸還是有保留的態度，國民黨自己的政策也是要考慮，是不是要跟民進黨一起拿香拜？2024年總統選舉兩岸關係如何處理將會是個很大的挑戰。

該民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查對象為全國年滿 20 歲以上之民眾進行電話訪問。訪問日期由2023 年 2 月 20至22 日。調查方法以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數二位隨機取樣。有效樣本1,072 人（拒訪：449 人）。抽樣誤差95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負 3.0%之間。

