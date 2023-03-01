辱李戡「這個不肖子」「骯髒與淺薄」　邱毅判賠10萬確定

▲李戡遭邱毅辱罵，獲賠10萬確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前立委邱毅在大陸媒體「今日頭條」播出的節目中辱罵已故作家李敖之子李戡「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」。李戡不滿，提出民刑事訴訟，邱毅刑事部分遭判罰金8千元確定，民事賠償部分，最高法院1日判決邱毅須賠償10萬元名譽損失，全案確定。

李戡因質疑邱毅在大陸開節目是否報稅，引起2人紛爭。邱毅於2019年11月17日，在大陸地區「今日頭條」網站播出之「邱毅說」第119期「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中，以：「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，李戡認為這已經妨害他的名譽，提出民刑事訴訟。

李戡自訴刑事違法部分，法院審理時，邱毅否認犯罪，辯稱是針對當時攻擊他的所有言論，做綜合性的回應，沒有針對特定人，也與李戡無關。一審法院採信，判決邱毅無罪。案經上訴，高院二審改認定邱毅言論指涉的對象即為李戡；另外高院也認為此類不雅言詞，侮辱李戡，確實有貶抑污衊之意涵，依社會通念已使李戡感到難堪、不快，並足以貶損李戡的聲譽及人格，損害社會評價，因此改判有罪，罰金8千元，刑案部分確定。

李戡再提出民事訴訟求償200萬元。一、二審法院審理後，均判決邱毅必須賠償10萬元；全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

此外，邱毅當時還有說出「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉」，另外在事發後一個月，邱毅在臉書的粉專上也寫出：「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」、「死皮賴臉地咬上我」等文字，甚至在監察院前接受媒體訪問時，又說了「死皮賴臉的小孩子」，李戡認為這些言語全都有刑責，一併提告。但最後高院均判決無罪。