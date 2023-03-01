　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辱李戡「這個不肖子」「骯髒與淺薄」　邱毅判賠10萬確定

▲▼ 李敖之子李戡 。（圖／記者葉南州攝）

▲李戡遭邱毅辱罵，獲賠10萬確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前立委邱毅在大陸媒體「今日頭條」播出的節目中辱罵已故作家李敖之子李戡「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」。李戡不滿，提出民刑事訴訟，邱毅刑事部分遭判罰金8千元確定，民事賠償部分，最高法院1日判決邱毅須賠償10萬元名譽損失，全案確定。

李戡因質疑邱毅在大陸開節目是否報稅，引起2人紛爭。邱毅於2019年11月17日，在大陸地區「今日頭條」網站播出之「邱毅說」第119期「真統派對抗台獨獨台假統的內幕大公開」節目中，以：「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，李戡認為這已經妨害他的名譽，提出民刑事訴訟。

李戡自訴刑事違法部分，法院審理時，邱毅否認犯罪，辯稱是針對當時攻擊他的所有言論，做綜合性的回應，沒有針對特定人，也與李戡無關。一審法院採信，判決邱毅無罪。案經上訴，高院二審改認定邱毅言論指涉的對象即為李戡；另外高院也認為此類不雅言詞，侮辱李戡，確實有貶抑污衊之意涵，依社會通念已使李戡感到難堪、不快，並足以貶損李戡的聲譽及人格，損害社會評價，因此改判有罪，罰金8千元，刑案部分確定。

李戡再提出民事訴訟求償200萬元。一、二審法院審理後，均判決邱毅必須賠償10萬元；全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

此外，邱毅當時還有說出「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉」，另外在事發後一個月，邱毅在臉書的粉專上也寫出：「蔡英文第二招就是買通『假統年輕人』」、「死皮賴臉地咬上我」等文字，甚至在監察院前接受媒體訪問時，又說了「死皮賴臉的小孩子」，李戡認為這些言語全都有刑責，一併提告。但最後高院均判決無罪。

ET快訊
老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！　1人預算超想哭
北一女畢旅今如期出發！　校方：有學生取消報名
啦啦隊「丁字褲一字馬」狂搖蜜桃臀　嗆認：球隊沒在管
LIVE／瑪莎惡少踹頭判9年！被害男大生現況曝　蔡天鳳孽緣禍
2妹妹「同樣甜美溫婉」！蔡天鳳相擁甜笑畫面曝光
輪胎丟砸清潔員！　老闆鞠躬道歉「一句話」再犯眾怒
Google首頁致敬陳俊志！　「美麗少年」生平曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

辱李戡「這個不肖子」「骯髒與淺薄」　邱毅判賠10萬確定

家裡發生火災哥哥燒死　妹妹隱瞞凶宅賣高價下場曝

代購只賺80元卻要蹲3年10個月牢　店員揪1關鍵KO他

夜歸女恍神衝大溝「連人帶車水裡浮沉」　獲救崩潰緊抱友人痛哭

五股大爆炸賠償案　桃園市府須連帶國賠1077萬餘元確定

被瑪莎3煞打成重傷！憶此事「情緒大暴走」　男大生將休學療養

輪胎丟砸清潔員！車行老闆3度鞠躬道歉　「脫口一句話」再犯眾怒

台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

辱李戡「這個不肖子」「骯髒與淺薄」　邱毅判賠10萬確定

家裡發生火災哥哥燒死　妹妹隱瞞凶宅賣高價下場曝

代購只賺80元卻要蹲3年10個月牢　店員揪1關鍵KO他

夜歸女恍神衝大溝「連人帶車水裡浮沉」　獲救崩潰緊抱友人痛哭

五股大爆炸賠償案　桃園市府須連帶國賠1077萬餘元確定

被瑪莎3煞打成重傷！憶此事「情緒大暴走」　男大生將休學療養

輪胎丟砸清潔員！車行老闆3度鞠躬道歉　「脫口一句話」再犯眾怒

台中警抄12公斤毒品　「次數太頻繁」酒店爆乳妹被臨檢超淡定

鍾沛君擬提案北市府停辦228追思會　曾銘宗：我非常贊成

MIT學者曝美國半導體發展致命傷　預言中國大陸可能成為老大

房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

43歲知名導演援交夜店妹！「扮狗當性奴」逼拍5裸照　無恥動作害她崩潰

呂秋遠／防「蔡天鳳前夫第二」　信託比遺囑更好！

鳥屍靜止「懸浮空中」！詭異影像曝...29萬人發毛：一定有線

人氣歌姬黑崎真音驟逝享年35歲　1個月前才發文⋯粉絲淚崩哀悼

死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

石造拱門爬滿蔓玫！逾800種「臺北玫瑰展」免費看　還有愛心噴水池

社會熱門新聞

即／瑪莎3煞一審出爐！富少張敦量涉殺人未遂判9年

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

蔡天鳳頭七！夫找六壬招魂師統合魂魄

安全帽黏黏的　高雄妹聞怪味驚嚇

他運動後按摩男室友　竟偷摳肛門

一天限收2捆…男硬丟「輪胎砸清潔員」

為吃石門肉粽　自撞山壁5人全進醫院

輪胎丟砸清潔員！老闆道歉「脫口一句話」再犯眾怒

瑪莎3煞僅他犯殺人未遂罪　因「這動作」

騎士鬼切左轉　遭對向車大力撞飛

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

陸軍性愛片女主角點名　「7假帳號」蹭熱度

一顆蛋1666元！她上班先偷吃3顆　腿庫飯老闆怒了

更多熱門

相關新聞

五股大爆炸賠償案　桃園市府國賠千萬確定

五股大爆炸賠償案　桃園市府國賠千萬確定

新北市五股區2011年間發生「新興堂金紙鋪」大爆炸，造成造成4死38傷及民宅受損。被害民眾請求桃園市政府消防局與釀禍的萬達煙火公司連帶賠償，最高法院日前判決萬達公司須賠償1053萬餘元確定。至於桃園市府國賠部分，廢棄發回更審後，最高法院1日改判需國賠1077萬餘元確定。

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

外國人可否請求二二八受難賠償？

外國人可否請求二二八受難賠償？

海歸牙醫實習草案　牙醫團體向衛福部喊話

海歸牙醫實習草案　牙醫團體向衛福部喊話

趙建博／搞懂毛小孩的寵物保險

趙建博／搞懂毛小孩的寵物保險

關鍵字：

法律人權邱毅李戡李敖不肖子骯髒最高法院三審淺薄

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面