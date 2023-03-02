聯想控股預告去年淨利大減80%　受佳沃食品虧損影響

▲聯想控股。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

聯想控股3月1日晚間發出公告稱，預計2022年度的歸屬於公司權益持有人淨利潤不高於人民幣12億元，將較2021年度之人民幣57.55億元下降不少於約80%。

根據《澎湃新聞》報導，聯想控股解釋業績大幅波動主要原因有兩個，第一，受新冠疫情反彈、宏觀經濟承壓及國際貨幣政策變化等因素影響，資本市場波動加劇，公司產業孵化與投資板塊的某些投資項目公允價值下降。

第二，公司的附屬公司佳沃集團有限公司由於動物蛋白板塊受穀物、油脂等大宗原材料商品價格上漲導致運營成本上升以及美聯儲加息等影響，本年度計提商譽及資產減值準備，致使佳沃集團本年度之歸屬於本公司權益持有人淨利潤貢獻較2021年度下降。

不過，聯想控股也強調，上述公允價值下降及減值準備屬非現金性質，故對集團現金流量及業務營運將不會產生任何重大影響。截至2022年12月31日，集團的整體財務狀況維持穩健。

佳沃集團旗下的上市公司佳沃食品先前曾發出業績預告，稱期內歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損10億至16億元，去年期虧損為2.89億元。

佳沃食品解釋，受穀物、油脂等大宗原材料商品價格上漲影響，公司飼料採購價格持續上升，單位飼料成本達到歷史高位；全球通貨膨漲壓力持續傳導至公司各個業務環節，導致人工、運維、服務等成本上漲。

佳沃食品還說，同時，疫情影響致使2022年國內港口消殺、滯港倉儲等費用進一步增加，「以上因素疊加導致公司成本費用同比上漲， 對公司經營業績產生負面影響。