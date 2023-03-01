「清冠保」膨風！拍廣告被盯上　負責人夫婦下場曝

▲「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」銷售一空。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻下，彰化1間生技公司取得中研院授權代工製造「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」，在銷售廣告中強調「增加抵抗力」、「抗病毒抑制發炎」，讓消費者誤以為是「藥物」，彰化地院審結，依偽藥罪判處生技公司黃姓代表人科罰30萬元。配偶詹男1年4月有期徒刑，緩刑2年，併科30萬元罰金，支付公庫35萬元。

起訴書內容指出，這間生技公司實際負責人詹男，於2021年6月16日取得中央研究院授權，將製成保健食品的蘇荷茶系列產品，擅自改為藥品屬性，委請不具藥廠資格的另一家生技公司代工製造「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」約2000-3000盒。

在銷售時，除標榜產品成分包含「紫蘇葉、薄、甘草、金銀花、魚腥、款冬花、夏枯草」等中藥典藏中收藏的中藥材外，又在包裝及youtube廣告中強調「增強抵抗力」、「防疫、抗病毒、能有效抑制病毒在細胞中複製…」、「抑制多種病毒蛋白活性及抑制多種發炎等症狀」，促使消費者將該產品視為藥物，以每盒2千元到3千元的價格銷售，被民眾檢舉。

檢方調查，中研院與該生技公司所簽訂的契約是屬於保健及健康食品，也不得以其配方製成藥品或宣傳療效，該廣告當時由衛福部命令下架；中研院人員證稱「當時是授權製成保健及健康食品」，蘇荷茶配方在細胞及動物實驗中有抑制病毒效果，但要製成藥品還要做活性的驗證及人體試驗。

彰化地院審結，依犯藥事法第82條第一項之製造偽藥罪，將該間生技公司代表人科罰30萬元、實際負責人配偶詹男判處1年4月有期徒刑，緩刑2年，併科30萬元罰金，並在判刑確定一年內支付公庫35萬元。

「原輔堂清冠保蘇荷茶萃取濃縮錠」在網路平台賣到完售，價格從1千喊到4千都有，業者今天接受電訪時表示，蘇荷茶從製成到拍攝廣告，花了數百萬，結果又被判刑又得繳罰金，大感無奈，不願多談。