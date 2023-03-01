　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒結婚「是我最賭爛的」！丟丟妹掰了3年尪　「福哥」這樣說

▲丟丟妹未婚懷孕。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

▲▼丟丟妹李明珊跟丟爸「福哥」。（圖／翻攝自Facebook；ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

直播天后李明珊爆發婚變，去年11月出走搬離王心正愛巢黯然返回彰化，今日雙方出現在新北地院第4度調解，當庭和解達成離婚共識，王心正希望未來祝福對方，而「福哥」談到愛女李明珊則表示，對於女兒與王心正離婚的事他不過問，就是希望她過得好最重要。

▲▼丟丟妹跟丟爸玩默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲▼丟丟妹李明珊跟丟爸「福哥」默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook樓頂揪樓下）

李明珊出走後，又另開了「樓頂揪樓下」粉絲團，還曾po出「從小靠爸爸的烏魚子養我長大」，帶網友到位於雲林的烏魚子場，甚至和最摯愛的爸爸福哥難得合體拍攝的「默契大考驗」影片，結果談到丟丟妹的婚姻，福哥忍不住皺起眉頭嘆氣：「這實在是我最賭爛的。」

▲▼丟丟妹跟丟爸玩默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲▼丟丟妹跟丟爸玩默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

影片中談到「爸爸最擔心女兒的事」、「女兒對爸爸感到最愧疚的事」，結果答案都是婚姻，只見李明珊露出不好意思的笑容，福哥則是一邊搖頭一邊嘆氣地說：「齁這實在是我最賭爛的，叫她不要她偏要，講到這個天就黑一邊，（當年）問她還說沒有啦，結果沒多久就跟人跑了，你說丟不丟臉，X你娘，不想講了」。

福哥最擔心的是女兒婚姻裡受委屈了，今天在新北地院當庭和解達成離婚共識，福哥說，「她的代誌我攏不知道」、「我也不過問」，「只要她過得好最重要」。

ET快訊
白癡公主父親「花葬」陽明山　被批搞特權！她無奈回應
冷氣團今晚抵台「低溫探10度」　這3天最冷
高股息新黑馬！每股配0.68元　16日前買進可領息
神佛級停車　名醫「台大周叔叔」正面曝！
丟丟妹掰了3年尪　「福哥」發聲
美國在台發出「撤僑通知」？　AIT回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲女住戶遭「爺級保全」硬入！他心虛塞百元　賠25萬判2年半

酒駕男猛撞騎士昏迷5天　2身障兒待援...家屬控肇事者不聞不問

好心被雷親！員警喚醒路倒男竟遭攻擊　醉漢認錯賠償獲緩刑

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭　鄰居曝老闆為人

快訊／高鐵板橋站民眾落軌！卡車廂下頭部撕裂傷　現場搶救畫面曝

女兒結婚「是我最賭爛的」！丟丟妹掰了3年尪　「福哥」這樣說

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者…下次遊礁溪改吃別家

快訊／下班注意！國1北上竹北段3車連撞　嚴重紫爆後方回堵5k

熟女「小蘋果」勾勾纏...先索8萬喪葬費又要1萬買機票　男險被騙

掰了丟丟妹達成離婚共識！王心正親曝「保密條款」：彼此祝福

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

18歲女住戶遭「爺級保全」硬入！他心虛塞百元　賠25萬判2年半

酒駕男猛撞騎士昏迷5天　2身障兒待援...家屬控肇事者不聞不問

好心被雷親！員警喚醒路倒男竟遭攻擊　醉漢認錯賠償獲緩刑

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭　鄰居曝老闆為人

快訊／高鐵板橋站民眾落軌！卡車廂下頭部撕裂傷　現場搶救畫面曝

女兒結婚「是我最賭爛的」！丟丟妹掰了3年尪　「福哥」這樣說

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者…下次遊礁溪改吃別家

快訊／下班注意！國1北上竹北段3車連撞　嚴重紫爆後方回堵5k

熟女「小蘋果」勾勾纏...先索8萬喪葬費又要1萬買機票　男險被騙

掰了丟丟妹達成離婚共識！王心正親曝「保密條款」：彼此祝福

桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

迪麗熱巴遮肚再爆懷孕！狗仔洩12秒「跟拍鐵證」　陸網反應一面倒

12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

AKIRA師弟鈴木伸之爆搞大砲友肚　「不肯認小孩」要求墮胎

5年來日均25兒童因交通事故傷亡　邱臣遠：應立法校園周邊限速30公里

《鈴芽之旅》上映倒數1天　口碑破《你的名字》紀錄吸金1617萬

擬要求IQOS改中文名送審　國健署長證實「有人提出」：但我不贊成

《鬼家人》飆破2.43億！許光漢狗狗內褲流出　林柏宏驚悚鬼照曝光

白癡公主父親「花葬」陽明山　無良酸民批「搞特權」！她無奈回應了

花蓮慈濟四大志業街頭募愛　看見處處愛心暖流

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

即／闖文山溫泉溺水！1人無生命跡象

即／瑪莎3煞一審出爐！富少張敦量涉殺人未遂判9年

即／淡水夫妻雙載遭休旅車猛撞　1死重傷

台中火燒山變死亡谷！驚見梅花鹿屍「剩骨架」

輪胎丟砸清潔員！老闆道歉「脫口一句話」再犯眾怒

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

蔡天鳳頭七！夫找六壬招魂師統合魂魄

安全帽黏黏的　高雄妹聞怪味驚嚇

他運動後按摩男室友　竟偷摳肛門

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

婚禮大伯搶坐主桌　新娘怒公審「沒見出錢出力」GG了

更多熱門

相關新聞

掰了丟丟妹達成離婚共識！王心正親曝「保密條款」

掰了丟丟妹達成離婚共識！王心正親曝「保密條款」

直播天后丟丟妹（李明珊）單月破2億元營收，在網路上累積超過百萬粉絲，去2022年11月爆發婚變搬離與老公王心正愛巢返回彰化娘家，今(1日)新北地院第4度調解，雙方達成離婚共識，當初雙方的指控當庭也和解，王心正接受電訪表示，有一些細節有保密條款不便對外公開，但對未來就是「彼此祝福」。

「清冠保」誤導消費者　業者下場曝

「清冠保」誤導消費者　業者下場曝

國產大雞腿便當只要60　藏身彰化社頭

國產大雞腿便當只要60　藏身彰化社頭

228受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

228受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

彰化埔鹽交流道北上封閉　警預估下午現車潮

彰化埔鹽交流道北上封閉　警預估下午現車潮

關鍵字：

彰化福哥李明珊樓頂揪樓下丟爸

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面