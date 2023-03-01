女兒結婚「是我最賭爛的」！丟丟妹掰了3年尪　「福哥」這樣說

▲▼丟丟妹李明珊跟丟爸「福哥」。（圖／翻攝自Facebook；ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

直播天后李明珊爆發婚變，去年11月出走搬離王心正愛巢黯然返回彰化，今日雙方出現在新北地院第4度調解，當庭和解達成離婚共識，王心正希望未來祝福對方，而「福哥」談到愛女李明珊則表示，對於女兒與王心正離婚的事他不過問，就是希望她過得好最重要。

▲▼丟丟妹李明珊跟丟爸「福哥」默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook樓頂揪樓下）

李明珊出走後，又另開了「樓頂揪樓下」粉絲團，還曾po出「從小靠爸爸的烏魚子養我長大」，帶網友到位於雲林的烏魚子場，甚至和最摯愛的爸爸福哥難得合體拍攝的「默契大考驗」影片，結果談到丟丟妹的婚姻，福哥忍不住皺起眉頭嘆氣：「這實在是我最賭爛的。」

▲▼丟丟妹跟丟爸玩默契大考驗。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

影片中談到「爸爸最擔心女兒的事」、「女兒對爸爸感到最愧疚的事」，結果答案都是婚姻，只見李明珊露出不好意思的笑容，福哥則是一邊搖頭一邊嘆氣地說：「齁這實在是我最賭爛的，叫她不要她偏要，講到這個天就黑一邊，（當年）問她還說沒有啦，結果沒多久就跟人跑了，你說丟不丟臉，X你娘，不想講了」。

福哥最擔心的是女兒婚姻裡受委屈了，今天在新北地院當庭和解達成離婚共識，福哥說，「她的代誌我攏不知道」、「我也不過問」，「只要她過得好最重要」。