東北季風強！膠筏捕鰻苗擱淺花蓮溪口　岸巡馳援助2漁民脫困

▲▼膠筏受強烈東北季風影響失控擱淺岸際沙灘上。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部於1日晚間接獲民眾報案，指一艘膠筏疑似擱淺於花蓮溪口南岸岸際，經確認為花蓮漁港籍膠筏，船上有2人受困待援，海巡署第九巡防區指揮部隨即啟動救援機制趕赴現場實施救援，並順利將船上人員平安接駁上岸。

3月1日20時05分，第九巡防區指揮部接獲通報後立即啟動救援行動，指派第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所、七星潭安檢所及海保署人員趕赴現場救援。

海巡人員抵達現場發現該船已擱淺於花蓮溪水道口南側岸際沙灘上，船長表示為捕撈鰻苗前往花蓮溪出海口實施捕撈作業，因以河水與海水交界處為最佳作業區域，但受東北季風夜後增強且失去舵效導致意外擱淺，所幸船上2名船員均已脫困未受傷，亦未造成其他嚴重意外，另因海象不佳，膠筏將暫時固定於岸際，待明日早上由友人船筏協助將「宏O號」膠筏拖帶進港，海巡人員將於現場定點巡查膠筏動態；經現場人員觀察該膠筏擱淺情形，且無油污外洩情形。

▲岸巡人員趕赴現場救援。

東部分署第一二岸巡隊表示：天候海象較為不穩定，提醒出海作業船隻應多加注意航行安全，如遇危難狀況，請立即撥打海巡署118免費服務專線，將立即提供相關必要之援助。