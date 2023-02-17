國1仁德路段火燒車　引擎起火濃煙狂竄...小貨車駕駛及時逃出

▲國道1號334公里仁德段，17日下午傳出火燒車事件，台南市消防局據報出動文賢消防分隊消防車前往搶救滅火。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號334公里仁德段，17日下午1時45分許傳出火燒車事件，台南市消防局據報出動文賢消防分隊消防車前往搶救，消防人員到場發現路肩有1貨車起火燃燒並冒出大量濃煙，消防人員馬上接駁水帶射水搶救，火勢約在20分鐘內撲滅，28歲男姓駕駛人在起火時及時脫困，並未受傷。初步調查是小貨車引擎起火引發火勢，目前起火原因及財物損失由台南市消防局調查中，現場由國道警察第四大隊查處中。

國道警察第四大隊指出，有關17日國道1號南向334.2公里（台南仁德路段）外側路肩火燒車案，經查四大隊勤指中心於下午1時45分許接獲通報，一部自小貨車停於國道1號南向334.2公里台南仁德路段外側路肩處起火燃燒，四大隊立即派遣巡邏車至現場處理並後方重守警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市消防局協助處理，火勢於下午2時3分撲滅，現場下午2時35分排除。

經查，車內28歲駕駛及乘客共2人，無人員受傷，經駕駛人表示該車因油管起火，其將車輛停至外側路肩後，車輛開始起火燃燒，確切起火發生原因將由台南市消防局調查釐清。

四大隊呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。