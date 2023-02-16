快訊／國3北上350.3Km新化路段火燒車　駕駛脫困受傷送醫

▲國道3號北上350.3KM處，16日上午驚傳火燒車事件，台南市消防局馬上出動保西分隊、關廟分隊搶救撲滅火勢。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號北上350.3KM新化路段，16日上午9時21分許傳出火燒車事件，1部小貨車停在路肩全車起火燃燒，台南市消防局出動保西分隊、關廟分隊消防人車前往搶救，消防人員接駁水帶射水搶救撲滅，但整輛貨車已燒成廢鐵。

消防人員發現駕駛人在急忙脫困時，腿部有受傷，由關廟分隊護車送部立台南醫院新化分院救治，起火原因及財物損失由消防局調查，而該事故由國道警察第八大隊查處中。

國道警察第八大隊指出，有關16日國道3號北向350.3公里（新化休息站出口）外側路肩火燒車案，經查八大隊勤指中心於上午9時22分接獲通報，一部自小貨車停於國道3號北向350.3公里外側路肩處起火燃燒，八大隊立即派遣巡邏車至現場處理並後方重守警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市消防局協助處理，火勢於上午9時53分撲滅，現場10時10分排除。

車上駕駛及乘客各1人，經駕駛人表示其發現車輛後方有冒煙起火情形即停於路肩，疑似車上載運冷氣機起火，確切起火發生原因將由台南市消防局調查釐清。

國道警察第八大隊呼籲用路人車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。