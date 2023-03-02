逾百學者連署挺蔡陪慧　青年號召「南朋友」返鄉投票

▲民進黨青年部呼籲「南朋友」返鄉投票。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選後天投票，民進黨候選人蔡培慧競選總部2日公開超過百位學者連署公開信，信中指出，蔡培慧與許多南投年輕人一樣，離鄉背井到北部打拚，但從來沒忘記南投；民進黨青年部也舉行記者會，共同呼籲外地南投青年「南朋友」本周六一起返鄉投票，支持1號蔡培慧，為南投爭一口氣。

力挺蔡培慧公開信連署活動在短短數天內，已經有130位學者願意署名支持，連署人不僅有在地國立暨南大學的教授，也有來自中部、南部、北部的教授，全台學者共同響應支持，當蔡培慧的後盾。

暨南大學助理教授梁鎧麟表示，學術界會連署支持蔡培慧，就是肯定蔡培慧的人格特質，相信他能為南投帶來改變，讓南投能有更好的發展，也讓南投的年輕人能留在家鄉工作、生活。

蔡培慧則說，她來自學界，回到故鄉，可以得到學術界連署支持，對她意義非凡，此外，學術圈代表著科學理性、實事求是的精神，因此學者願意站出來支持他，代表自己對於南投的堅持並沒有錯，未來背負著學術圈的信賴，一定會加倍努力，為南投帶來改變。

此外，青年部主任阮俊達指出，過去他曾經是蔡培慧的學生，那個時候就知道，蔡培慧一直把南投、把基層放在最優先的順位，用身體力行的方式，實踐著「有學有術，實踐基層」的理念，所以，拜託戶籍在南投縣第二選區的朋友，一定要回家投票，有投票，才會有改變南投的機會。

出身南投的民進黨立委林靜儀指出，林明溱口口聲聲說的30年政績，就是連青年人的政策做不出來，讓南投的青年朋友缺乏良好的就業機會，導致大家都要離鄉背景，南投的長輩只能在連假巴望著年輕人回來，平常根本沒有年輕人與他們一起打拚。

「因為這裡沒有好的環境，讓年輕人生根，所以，每次選舉才要拜託年輕人回來」，林靜儀強調，這一次去投票會不一樣，請大家3月4日回家去投票，也打電話給南投第二選區的朋友請他們出門投票，並留意周遭是否有賄選行為，全台灣一起挺蔡培慧，讓蔡培慧當選，南投第二選區也會和中二選區一樣改變。