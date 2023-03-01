美容師遭恐怖情人偷拍性愛片！分手遭恐嚇「影片照片到處流傳」

▲女子遭分手的男友恐嚇要散佈性愛影片，二審獲賠30萬元。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

林姓美容師與從事按摩工作的郭姓男友交往1年多後，決意分手。沒想到郭男竟以持有性愛影片為由，傳訊恐嚇林女「截圖去告我！…妳的影片照片到處流傳」「被我處理過的CASE…生不如死！」，美容師提告，郭男遭判刑5月；新北地院一審判賠30萬元，上訴二審後，高院也判賠30萬元確定。

判決指出，林女、郭男2020年1月間開始交往，2人時有爭吵。2021年9月間2人發生爭吵後，郭男於兩個月內，透過LINE傳送2人交往期間所拍攝不雅及性愛照片、影片，郭男更傳送訊息恐嚇林女：「截圖去告我！儘管去！然後妳的影片照片到處流傳…我讓你體驗一下…身受重傷加身敗名裂的感覺。」

恐嚇訊息內容還包含：「20幾年前，我在桃園竹聯，外號叫做死神隆…被我處理過的CASE…生不如死！」、「如果沒了頭髮，臉上多幾個刀疤…不知妳的人生會變成怎樣？」、「頭髮沒了，頭皮爛了，臉上有幾個刀疤…這都不是重罪…關沒多久，或是易科罰金或緩刑！」、「我想看看，妳沒了頭髮，沒了臉蛋，臉出賣肉體都沒人要時…那會是什麼下場！」「我會先寄電視台…當初播新聞的六家」、「等妳臉上被劃幾刀，頭髮被燒光，手斷了，妳再來求我」林女不堪其擾，報警處理。郭男遭偵辦後，被提起公訴。

刑事部分，郭男最後被依照「恐嚇」、「妨害自由」等罪，判刑5月、得易科罰金。民事部分，林女主張自己被恐嚇後，出現憂鬱情緒、失眠等精神症狀，並提出診斷證明，因此請求賠償。一審新北地院審理後，判賠30萬元。全案再上訴，二審高等法院也判准賠償30萬元，全案就此確定。