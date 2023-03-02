車廂燃燒「飆1300度」有人還在裡面　希臘火車對撞站長被捕

▲ 希臘發生火車相撞事故，有車廂瞬間起火燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

希臘中部1日發生嚴重火車對撞事故，造成多節車廂出軌起火，已知至少造成36人死亡。希臘消防當局稱，由於遭撞的第一節車廂燃燒後溫度仍相當高，因此很難判斷裡面的情況，傷亡數字還有可能增加。目前，希臘檢警已經逮捕一名車站站長。

根據路透社報導，希臘一列客運列車與另外一列貨運列車正面對撞，其中第一節車廂翻覆後遭大火吞沒，一度燃燒到高達攝氏1300度的高溫。希臘消防當局發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis）表示，目前已經確認的死亡人數為36人，但由於車廂溫度仍然很高，暫時無法確定有多少人受困車內，預計死亡人數還有可能增加。

希臘檢警已經展開調查，要瞭解為何兩列火車會在同一軌道上相向行駛了數公里後對撞。一名官員透露，拉里薩（Larissa）一名59歲的火車站站長在經過檢察官詢問後，已經於稍早前被捕。

據悉，檢方認為是該名站長的疏忽，導致兩列火車發生對撞慘劇。不過，該名站長否認自己有任何不當行為，並且將事故原因歸咎於技術故障。真正原因仍有待調查。

根據倖存者的描述，意外發生後現場有如「惡夢場景」，有些人被拋飛多達40公尺遠，還有些人發現四面八方都燃起熊熊大火，許多人嘗試踢開窗戶逃生。另外，當地醫院急診室主任科姆諾斯（Apostolos Komnos）透露，死者大多為20多歲的年輕人。

這起意外是希臘歷史上最慘重的火車事故，希臘政府已經宣布全國哀悼三天，雅典等各地降半旗致哀。希臘交通部長卡拉曼利斯（Kostas Karamanlis）也已經遞交辭呈。