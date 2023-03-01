金正恩與高官大開「巧克力噴泉趴」！　北韓陷30年最慘饑荒

▲金正恩和下屬在酒會享受高級點心。（圖／KCTV，下同）

記者王佩翊／編譯

受到國際經濟制裁與新冠疫情影響，北韓迎來30年來最嚴峻的饑荒問題，人民長期營養不良，「路有凍死骨」的案例越來越多，但平壤當局不但毫無作為，金正恩甚至還帶著他的重臣們在閱兵式的酒會盡情享受奢華料理與酒水，更吃起了巧克力噴泉，畫面實在諷刺。

根據《太陽報》報導，北韓領導人觀察（NK Leadership Watch）主任兼創辦人馬登（Michael Madden）警告，北韓的安全糧食問題已經跌破1990年代的水準。他指出，北韓正在經歷一個類似「苦難的行軍」（고난의행군）的環境，可能有上萬名北韓居民因為饑荒問題死亡。某些評估更認為，北韓可能正在面臨跟30年前一樣嚴重的饑荒問題。苦難的行軍指北韓在1999年爆發的大規模饑荒，當時共造成上百萬人死亡。

總部位於美國的北緯38度線組織（38 North）指出，北韓目前的糧食供應已經跌破最低水準，無法滿足人類需求。北韓農業專家、南韓政府顧問權泰鎮（音譯，Kwon Tae-jin）指出，北韓的糧食供應情況跌破近年水準，2022年的農作物產量不足，政府的庫存也快要消耗殆盡。儘管偶爾會有來自中國的糧食走私進口，但是從近期不穩定的價格也可以看出來，走私數量遠遠不足。

▲金正恩近日頻繁帶著女兒金主愛現身公開場合。（圖／朝中社）

彼得森國際經濟研究所研究員凱勒（Lucas Rengifo-Keller）指出，北韓人口本就有長期營養不良的問題，因此不需要太長時間就會陷入大規模飢餓的情況。根據報導，大部分的家庭每天只能吃1至2頓飯，人們長期營養不良，北韓開城市每天至少有數十人在街頭餓死。

儘管如此，金正恩似乎沒有任何想要解決的意願，他甚至在饑荒嚴重的情況下宣布增加國防費。而他日前帶著女兒出席閱兵式，還在典禮後舉辦奢華酒會，從照片中可以看到，現場擺滿香檳水果，還有各種點心，甚至有巧克力噴泉，與無米可吃的北韓居民形成強烈對比。

隨著北韓糧食不足的問題惡化，平壤當局削減了罪犯的配餐，同時也是20多年來首度削減了部隊士兵的糧食。最慘的是，由於北韓當局致力發展核武，如今更傳出在核試驗場附近種植的農作物受到輻射汙染，使缺糧問題雪上加霜。