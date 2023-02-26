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桃園透天堆大量口罩狂燒！哥和女友逃生15歲弟慘亡　父母見屍淚崩

記者楊熾興、郭玗潔／桃園報導

桃園市龜山區1棟4層透天民宅上午10時許發生火警，火勢從一樓起火，濃煙竄燒迅速，消防救雲梯車在4樓救出18歲的陳姓男子和連姓女友。但陳男的15歲弟弟單獨在3樓臥室，被找到時已呈現無生跡狀態，送醫搶救宣告不治。據了解，陳家1樓堆積大量口罩，疑似造成火勢迅速延燒，而兄弟倆平日和父母、爺爺一家五口同住，出事時大人剛好都有事外出，家屬突然聽聞噩耗趕往醫院，都忍不住情緒崩潰。

▲▼桃園市龜山區透天民宅大火。（圖／龜山分局提供）

▲桃園市龜山區透天民宅大火，現場有口罩遭焚的殘骸。（圖／桃園市政府消防局提供） 

該起火警從1樓起火，濃煙迅速竄燒，消防救雲梯車在4樓救出哥哥陳男和女友連女，兩人被救時意識皆清楚。但3樓的15歲弟弟陳姓少年被救出時已無呼吸心跳、立即送往醫院搶救，不幸仍在12時07分宣告死亡。目前火勢已經撲滅，家屬仍在現場善後，確切起火原因仍待相關單位查明。

▲▼桃園市龜山區透天民宅大火。（圖／龜山分局提供）

據了解，這棟透天民宅並未掛公司行號，不過卻在1樓囤放了大量口罩，而該火警是由1樓起火，可能因為有大量易燃物，造成火勢迅速延燒。消防人員趕到時，2樓已整個陷入火海，濃煙瀰漫整棟透天厝，3樓的陳姓少年疑似在臥室睡覺，因濃煙嗆傷窒息，明確死因還待法醫相驗釐清。

而陳姓兄弟平日和爺爺、父母5人同住，案發時剛好屋內只剩兄弟倆，以及來訪的女友3人。父母及爺爺接到噩耗後，急忙趕往醫院，全家都無法接受突然降臨的悲劇。

▲桃園龜山區透天民宅大火，3 人受困。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲▼消防局出動雲梯車搶救。（圖／桃園園市政府局提供）

▲▼桃園市龜山區透天民宅大火。（圖／龜山分局提供）

▲▼桃園市龜山區透天民宅大火。（圖／龜山分局提供）

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