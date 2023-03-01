假車禍擄殺通訊行甜姐兒！冷血惡匪「睡眠不佳」想交保　法官打臉

記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

屏東一名55歲黃姓男子因愛慕29歲曾姓通訊行女店長遭拒，竟製造假車禍擄走曾女，將人擄到一處空屋內捆綁，放任她傷重死亡，一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。目前仍遭收押的黃男，以身體不適、睡眠不佳等理由請求交保，法官認為病情仍可控制，裁定延押2個月。

▲屏東男擄殺通訊行女店長，法官裁定延押2月。（圖／民眾提供）



由於羈押期限將屆，黃男辯護律師表示黃男「病情複雜」，患有急性腸胃炎、脊椎壓迫神經和睡眠不佳等病況，需要長期就醫，向法院請求交保，合議庭認為平常都有監所人員陪同就醫，病情仍可控制，難認其「非保外治療顯難痊癒」，自3月7日起再度延長羈押2個月。

回顧此案，黃男2021年2月4日前往通訊行繳電話費時，認識擔任通訊行已婚的曾姓女店長，他心生愛慕，多次找藉口邀約都遭拒絕。曾女為了躲避黃男，還向主管報告調店，但黃男還特地跑去曾女工作地點，伸手抓住對方的雙手手腕及下臂，同年3月，曾女因無法再忍受瘋狂式求愛，前往警局報案。

黃男不滿求愛得不到回報，同年4月2日向不知情的友人借車，並自備童軍繩、腳銬，8日晚間等曾女下班後，一路尾隨，行經屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋時，黃男直接從左後方猛撞曾女的機車，她受有左後枕部骨折、顱骨骨折、寰枕關節韌帶斷裂、頸椎骨折併上脊髓損傷、腦幹挫傷、顱內出血、左鎖骨中段骨折，全身多處撕裂傷、擦傷、瘀傷及擦挫傷等，陷入昏迷。

▲曾女年僅29歲，車禍重傷後被丟在空屋內自生自滅亡。（圖／翻攝臉書）



黃男見狀，不顧在場目擊者的阻止，將曾女搬上汽車後離去，並於同日晚間11時許，將曾女擄進屏東一處空屋內，還用童軍繩、腳銬將曾女的左腳銬在樓梯扶手，阻斷曾女送醫及求生機會，致曾慧玲於事發後4小時內即隔日9日凌晨2時35分前，因傷勢過重而死亡。

一審法官考量黃男已經56歲，無期徒刑依法須執行超過25年才可以假釋，等於超過80歲才能出獄，已足以使他與社會長期隔離，就算假釋出獄，再犯的危險性已顯著降低，沒有剝奪他生命而與社會永久隔離的必要，依殺人罪，判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。

檢察官提上訴，指控黃男犯後態度惡劣，至今未對被害人家屬表達任何歉意或彌補損害，量刑過輕，高雄高分院認為一審判決認事用法無不妥，駁回上訴。全案仍可上訴。