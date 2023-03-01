健保今年砍藥價81.8億「品項10年來最少」！5475項調降、36項調升

▲健保今年砍藥價81.8億！5500項調降、僅36項調升。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署今（1）日公布藥品價格調整清單，共計5511項藥品受影響，其中36項調升、5475項調降，另有8579項未調整。調整品項數為自2013年實施藥品費用支出目標制(Drug Expenditure Target, DET）起最少，以減緩衝擊。

為了降低健保藥品給付支出，健保署自2013年起每年都會計算市售藥品價格後，針對藥價進行調整，以縮小藥價差，但2021年起受到疫情影響，已暫停調整2年，今年恢復正常調價。

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健保收載藥品共計1萬4千多項，健保署長石崇良日前表示，今年需調整品項依然為6009項，另有8000多項藥品不予調整，包括88項爆出缺藥危機的軟便劑、抗生素等。

不過，今日公告藥品清單中，調整數目卻減少400多項，來到5511項，但今年總調降金額依然維持81.8億元，與先前公告無異。

▲健保署組長黃育文。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，品項會有差別，是因為有把「同成份、同含量、同劑型」藥品進行規整，但因已經公告調降金額，帳面上依然維持調降81.8億元。在品項變少後，調幅缺額將回到健保總額，未來將用於醫療器材或藥品，作為給付規定改變不足額，或者因為產品、特材，成本不敷漲價時使用，半年後將於健保會做檢討。

藥價調整是每年例行作業，自102 年起試辦 DET，於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則於隔年啟動藥價調整，以有效管控整體藥費支出，替民眾荷包把關。

調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。

為因應全球供應鏈重組及落實蔡總統韌性國家之政策，衛福部近期將盤點民生基本用藥，並研議輔導獎勵措施，鼓勵國內藥廠投入或擴充生產，以達到扶植國產學名藥，確保民眾用藥無虞之目標。