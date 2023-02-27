竹60線夫妻載3歲兒撞護欄　翻落30米邊坡！2勇警「雙手傷」助脫困

記者蔡文淵、郭玗潔／新竹報導

今(27)228連假第3天，一對夫妻帶著3歲小孩駕車出遊，行經新竹縣尖石鄉竹60線時，卻不慎撞上路邊護欄，翻車跌落30公尺邊坡後受困車內，小孩馬上哇哇大哭。幸好經2名員警恰巧經過，翻身下坡花了2小時協助一家人脫困，員警的眼部、手部都被芒草、樹枝劃傷，但都表示能讓這家人無恙脫困已經是萬幸，其他都不重要。

▲一家人車行經竹60線時翻落邊坡，被玉峰派出所兩名員警路過搭救。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

玉峰派出所謝、江姓2警員於今(27)日早上10時許執勤，行經新竹縣尖石鄉竹60線21.5K處時，發現該處有車輛翻落道路邊坡，初步了解為一輛銀色自小客車由秀巒往宇老方向行駛，疑似不慎撞擊到右側紐澤西護欄，車身嚴重傾斜後，再撞擊到後方同向紅車自小客車，導致立即翻落道路下方深約30多公尺邊坡，車內一對夫妻及一名3歲小孩受困於車內。

由於消防局須由橫山派遣，且車內傳來小孩哀嚎聲，因怕影響救人時機，員警等不及消防人員到場，就立即跳往山谷斜坡進行搶救，耗時近2小時，先抱出3歲兒，再協助夫妻倆爬上邊坡，終於在12時30分順利將3人救援脱困。

因翻落地點地形險峻芒草樹枝叢生，兩名員警眼部、手部均有擦傷，不過都表示「幸好大人小孩均獲救無恙，是不幸中的大幸，其他都不重要」。

橫山分局分局長李學安表示，連續假日山區開車旅遊，行車前務必檢查車況(包括油水電)，更重要的是務必繫好安全帶，隨時注意車前狀況，確保旅途平安。



