2個女人遇到他後都生死不明！阮哲夫被控殺人　找不到屍體仍無罪

▲阮哲夫涉殺害親嬤，二審維持一審判決，殺人部分無罪。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

16年前涉及中正大學劉姓女學生失蹤案的嫌疑人阮哲夫，被控殺害親嬤郭姓婦人、盜領存款及保險金，遭檢方依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴，台中地院一審殺人部分判他無罪，盜領存款部分則依偽造文書、詐欺罪判刑3年6月。檢察官上訴二審，高等法院台中分院今日維持一審判決，可再上訴。

男子阮哲夫2007年就讀中正大學時，與同班劉姓女同學交往，劉女在某天返回彰化老家為父親慶生後即告失蹤，至今已15年，仍然音訊全無。劉女家屬前年控訴凶嫌是阮男，彰化警方重啟調查劉姓女大生失蹤案，竟然發現阮男的郭姓阿嬤於2015年無故失蹤，經前往阮男住處搜索，在骨灰罐內查獲疑似阿嬤的假牙。

此外，警方還發現，阮男涉嫌殺害阿嬤後盜領312萬元存款，並偽簽阿嬤簽名，成功詐得130萬元保險解約金，台中地檢署前年9月將阮男依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，建請法院求處死刑。

阮哲夫否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無故失蹤，期待阿嬤有回來的一天；他不知道是誰也不知何時將阿嬤的相關證件放信封內，也不清楚阿公骨灰罐內有阿嬤的假牙。台中地院找到遠在美國的阮男胞妹，跨海以視訊方式作證，她一一推翻哥哥供詞，還直指曾在哥哥的行李中發現人類的10多顆牙齒。

但阮男仍極力否認殺人，表示妹妹一直在外工作，對家裡狀況不熟，而他行李中的牙齒則是他的智齒，他坦承盜領阿嬤的存款與保險金，但強調自己並未殺人。

一審法官認為缺乏直接證據證明阮男殺阿嬤，阮被控殺害阿嬤部分判處無罪；至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月。案經檢方上訴二審，台中高分院法官仍認為無法強力證據證明阮哲夫有殺害祖母的犯行，駁回檢方上訴，不過阮涉嫌盜領祖母存款部分，則維持一審原判，全案仍可上訴。