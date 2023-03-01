　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】OSIM動姿板新上市！專業醫生親授挑選垂直律動機要訣　輕鬆動出健康姿態

▲▼osim動姿板,垂直律動機。（圖／osim提供）

▲OSIM動姿板垂直律動機新上市。

圖、文／OSIM提供

亞洲龍頭保健品牌OSIM，全新推出「動姿板」垂直律動機，協助維持良好運動習慣，不受外在天氣、時間、場域限制，不管你是想在家維持基礎運動，或是搭配簡易器材與動作提升鍛鍊強度，動姿板都能協助您輕鬆達成！

家醫科姜封豪醫師指出，大家都知道運動對健康的好處，想要以有效率的方式達到運動效果，垂直律動機值得體驗嘗試，輔助你運動的居家器材。姜封豪醫師同步分享挑選要點：1. 避震科技，安全平穩。2. 信賴品牌，親自體驗。3. 多樣有趣，模式配合。

OSIM動姿板擁有避震科技，讓垂直律動更加平穩安全，並採用人體適用的振頻4-13赫茲與振幅2mm，上下均勻振幅，使用舒適不易暈眩，且面板設計寬大，長者可安心上下機台，若搭配運動姿勢輔助，使用上也更彈性，提供10段振動強度，可依自身體能切換。

身體機能退化、活動力較不足的銀髮族，也能坐在沙發上動，維持基本運動量，愛好運動族使用動姿板搭配簡單徒手運動，強化運動效果，久坐久站族更能透過使用促進代謝，放鬆緊繃肌肉，每天15分鐘，各年齡層的族群都能輕鬆維持規律運動。

OSIM 動姿板

月付950元／24期0利率 （特價22,800元／原價29,800元）
分期方式依百貨公告為主，活動詳情請洽全台OSIM專櫃

ET快訊
白癡公主爸過世陽明山送別　低調辦法事：到天上別頑皮啦
快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開完整疫苗決策資訊
快訊／台南市府遭攻擊！　一整排玻璃門全破
快訊／淡水夫妻遭休旅車撞倒　妻慘死丈夫急救中
台中21歲女被當狗！鐵鍊拴住　4男凌虐她3天
林萱瑜點頭嫁Junior　飛帛琉「4女比基尼脫了」
婚禮大伯搶坐主桌！　新娘怒發文公審結果GG
《超偶》冠軍瞞婚多年！　鬆口認：已經離婚了
獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】OSIM動姿板新上市！專業醫生親授挑選垂直律動機要訣　輕鬆動出健康姿態

連12天嗑爆！必勝客「13吋大比薩下殺199元」　8口味任選

foodpanda「3月超殺優惠碼」來了！　漢堡王買1送1、星巴克半價喝

有1元拿鐵！4大超商「開工咖啡優惠」懶人包　美式爽喝買2送2

開工別憂鬱！超商美式、拿鐵「只要1元」爽喝　限時1天衝了

發票交出來！速食店「憑指定發票爽吃半價套餐」　1門市限定

撒了滿滿炸蒜酥！速食店最新「避風塘炸烤雞」開吃　還有蘿蔔糕

限時1天！超商咖啡下殺「買7送7」　最新精品燕麥拿鐵第2杯10元

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

【廣編】OSIM動姿板新上市！專業醫生親授挑選垂直律動機要訣　輕鬆動出健康姿態

連12天嗑爆！必勝客「13吋大比薩下殺199元」　8口味任選

foodpanda「3月超殺優惠碼」來了！　漢堡王買1送1、星巴克半價喝

有1元拿鐵！4大超商「開工咖啡優惠」懶人包　美式爽喝買2送2

開工別憂鬱！超商美式、拿鐵「只要1元」爽喝　限時1天衝了

發票交出來！速食店「憑指定發票爽吃半價套餐」　1門市限定

撒了滿滿炸蒜酥！速食店最新「避風塘炸烤雞」開吃　還有蘿蔔糕

限時1天！超商咖啡下殺「買7送7」　最新精品燕麥拿鐵第2杯10元

日本國中隨機砍人！　少年持刀狂砍60歲男老師：就是想殺人

近8成台灣企業看壞2023年經濟　創歷史新高

曝張忠謀睡前必做1事！張淑芬揭幸福秘訣：2人度假42天沒吵過架

林務局關山工作站贈苗活動　2張發票兌換1株

3千萬人大型研究：每天快走11分鐘　可降低23%早逝風險

缺蛋荒蛋商哄抬價格高漲？　公平會主委曝市場稽查結果

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開更完整疫苗決策資訊

宋偉恩再接BL劇化身黑道老大！　謝承均、亮哲同台飆戲

于美人認身邊有「大仁哥」！　兒子「單眼近全盲」嘆：多希望孩子能當兵

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

消費熱門新聞

4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

限時1天！超商美式、拿鐵都只要1元

必勝客13吋大比薩下殺199元爽吃12天

速食店憑指定發票爽吃半價套餐！

讓心測看出你的「壓力指數」

4大超商「228連假咖啡優惠」快看

速食店最新「避風塘炸烤雞」開吃

foodpanda「3月超殺優惠碼」來了

限時1天！超商咖啡下殺「買7送7」

速食店最新肉醬起司馬鈴薯瓣開吃

超商連5天拿鐵買1送1、霜淇淋10元

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

限時4天！超商咖啡「只要10元」爽喝

228連假14家速食+手搖店優惠懶人包

更多熱門

關鍵字：

OSIM動姿板垂直律動機

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面