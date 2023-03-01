【廣編】OSIM動姿板新上市！專業醫生親授挑選垂直律動機要訣　輕鬆動出健康姿態

▲OSIM動姿板垂直律動機新上市。



圖、文／OSIM提供

亞洲龍頭保健品牌OSIM，全新推出「動姿板」垂直律動機，協助維持良好運動習慣，不受外在天氣、時間、場域限制，不管你是想在家維持基礎運動，或是搭配簡易器材與動作提升鍛鍊強度，動姿板都能協助您輕鬆達成！

家醫科姜封豪醫師指出，大家都知道運動對健康的好處，想要以有效率的方式達到運動效果，垂直律動機值得體驗嘗試，輔助你運動的居家器材。姜封豪醫師同步分享挑選要點：1. 避震科技，安全平穩。2. 信賴品牌，親自體驗。3. 多樣有趣，模式配合。

OSIM動姿板擁有避震科技，讓垂直律動更加平穩安全，並採用人體適用的振頻4-13赫茲與振幅2mm，上下均勻振幅，使用舒適不易暈眩，且面板設計寬大，長者可安心上下機台，若搭配運動姿勢輔助，使用上也更彈性，提供10段振動強度，可依自身體能切換。

身體機能退化、活動力較不足的銀髮族，也能坐在沙發上動，維持基本運動量，愛好運動族使用動姿板搭配簡單徒手運動，強化運動效果，久坐久站族更能透過使用促進代謝，放鬆緊繃肌肉，每天15分鐘，各年齡層的族群都能輕鬆維持規律運動。

OSIM 動姿板

月付950元／24期0利率 （特價22,800元／原價29,800元）

分期方式依百貨公告為主，活動詳情請洽全台OSIM專櫃