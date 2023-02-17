公車痴漢換座位偷摸大腿2次　她1招反擊獲賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

蘇姓男子2021年5月28日清晨6時許搭乘公車時，看到一名OL（以下簡稱A女）獨自一人上車，竟故意將座位換到對方旁邊，2度伸手偷摸大腿。A女發現之後先是咳嗽示意，見蘇男仍不停手，乾脆將包包擺在座位中間，這才得以脫困，事後決定提告求償20萬元，並獲得新北地院板橋簡易庭裁准。

▲蘇男故意把座位換到A女旁邊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2021年5月28日清晨6時59分左右，她獨自一人搭乘公車，公車行駛至土城交流道附近時，蘇男刻意從最末排座位更換到她右側的空位就坐，接著將左手貼近她的大腿，觀察反應，然後便沿著大腿往上摸到臀部。

A女表示，當時因為深感恐懼，不敢出聲制止，只好以咳嗽的方式示意，但蘇男還不罷手，再度伸手往大腿摸，她靈機一動，乾脆將包包放到座位中間阻隔，對方才終於罷手；經過這次事件之後，對於陌生男性靠近、搭公車時有男性坐在旁邊，都會讓她感到恐懼，心理受到嚴重創傷，因而決定向蘇男提告求償20萬元。

刑事部份，蘇男涉犯強制猥褻罪，先前已被新北地院法官依法判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。民事部分，他經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院板橋簡易庭考量到實際加害情形、A女精神上受損害程度等因素，認為女方求償精神慰撫金20萬元並無不妥，最終裁定准許，判蘇男應賠償20萬元，全案仍可上訴。

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