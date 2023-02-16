國中同學戀上她老公　「貼臉親嘴合照」瞎扯紅粉知己

記者黃翊婷／新北報導

何姓女子2021年4月間介紹國中同學陳姓女子前往丈夫經營的工廠工作，沒想到兩人竟然在職場發展出婚外情，不僅一同出遊、外宿，還拍攝臉頰相貼、嘴唇相碰的親密照片，憤而決定提告求償60萬元。雖然陳女辯稱，她只是何女丈夫的「紅粉知己」，但新北地院法官不採信，最終判她應賠8萬元，全案仍可上訴。

▲陳女承認曾與何女丈夫一起出遊，但強調兩人只是朋友關係。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

何女在判決書中主張，她和陳女是國中同學，2021年4月間將對方介紹到丈夫經營的工廠工作，沒想到他們竟然在職場發展出婚外情，時常有親密舉動及對話，還會一同出遊、外宿、拍攝親密照片，嚴重侵害她的配偶權，因此決定對昔日好友提告求償60萬元。

陳女則辯稱，早在她進入工廠工作之前，何女和丈夫就經常發生爭吵，她得知此事後，多次居間幫忙調解勸說，基於同情才開始與何女丈夫有互動往來，2022年1月間對方主動邀請一起出遊吃飯，後來關係漸漸好起來，因此成為對方的紅粉知己；至於那些照片，都是朋友間開玩笑打鬧，況且出遊、聚會時都有其他人同行，並非兩人單獨外出，不能因為這樣就認定他們一定發生了不正常的男女交往關係。

不過，新北地院法官檢視何女提供的照片，發現照片中的陳女與何女丈夫臉頰相貼、嘴唇相碰，還在公共場合攬肩、勾手，這樣的互動方式與一般同事或朋友完全不同，反而像是熱戀中的情侶或夫妻，顯見兩人關係匪淺。

法官接著指出，就算何女與丈夫的婚姻關係早已不睦，那也只是夫妻間的婚姻糾紛，與陳女無關，考量到目前沒有證據證明陳女與何女丈夫是否曾發生性行為，最終判她應賠償8萬元較為適當，全案仍可上訴。