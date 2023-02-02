健身房清潔員沒脫鞋就進來　她Google留1星評論遭求償3萬

記者黃翊婷／綜合報導

連姓女子去年9月前往新北市某健身房運動，目睹2名女性清潔員沒有脫鞋就進入更衣室，但更衣室入口明明有標示需要脫鞋，因而拍下照片並在Google評論留下1星評論，沒想到事後卻挨告求償3萬元。新北地院法官審理後認為，連女的行為並未侵害2名清潔員的隱私和名譽，最終裁定清潔員敗訴。

▲連女在Google留下1星評論，卻遭健身房清潔員告上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

柯姓及郭姓清潔員在判決書中主張，去年9月17日她們在該健身房的更衣室打掃，因為沒有換上室內拖鞋，遭連女在更衣室偷拍，甚至未經允許直接放上公開平台評論，侵害肖像權，讓她們感到很恐慌，擔心日後可能遭到他人指指點點，因此決定提告求償3萬元，同時希望對方能移除全部照片，否則可能會導致其他人誤以為更衣室中是可以拍照的，反而造成業者困擾。

連女則表示，她是在閉館前7分鐘看到2名清潔員穿著鞋子進入更衣室打掃，但明明更衣室入口處貼有「入内請脫鞋」的告示，這個情況已經不是第一次發生，這才決定拍下來並在Google留下1星評論，希望業者直接了解消費者的感受並改進，評論內容沒有做出任何攻擊或不當批評。

新北地院法官當庭勘驗，連女在Google評論留下的內容為，「要求客人入內要（換）拖鞋，但員工卻穿鞋自由進出打掃，那為什麼客人要遵照指示？把按照規定的客人當傻子嗎？若因打掃方便需求，無法準備室內拖鞋嗎？」由評論內容可知，她只是將當時所見如實呈現，尚難認定會對2名清潔員造成何種名譽權受損的情形。

法官接著指出，連女PO出的是全身照並非臉部特寫，照片中2名清潔員都戴著口罩、穿著打掃服裝，一般網友看到照片，應該無法辨認出照片中的人是誰，加上2人並非知名人物，大家也不會因為看到照片就去追查她們的隱私。

法官強調，連女發表的評論是針對健身房未約束員工遵守規定的批評，這是消費者基於自身親見親聞的事實，並對於服務提供者提出的合理評價，該評價有助於健身房改善並提升服務水準，以符合消費者的期待，可見此評論對於提升我國消費者權益有所助益，具有相當之公益性，為我國民主社會中所應保障之網路言論自由，最終裁定駁回2名清潔員的告訴，全案仍可上訴。