冷空氣升級！今晚2區先轉冷「低溫剩13度」　周六雨區最廣

▲明天北台灣高溫下降，各地早晚寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地天氣溫暖舒適，然而今晚將有大陸冷氣團南下，北部、東北部首先轉涼，明日北台灣高溫只有16度左右，周五清晨低溫下探13度，周六又有一波冷空氣影響，天氣持續涼冷。未來一周降雨不多，不過周六水氣略增，東半部有局部雨，北部、山區有零星雨。

氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，迎風面水氣稍增，東半部地區及大臺北山區有零星短暫雨；北部地區及中部沿海一帶雲量稍多，高溫約20到22度，其他地方仍有24到26度，南部內陸更可以來到29、30度，白天仍舒適溫暖，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣將開始轉冷。

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周四東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，高溫只有16到18度，其他地區早晚也冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周五清晨東北季風或大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣較冷，臺南以北及東北部低溫13、14度，其他地區15、16度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，白天起冷空氣減弱，北部及東北部白天氣溫略回升，中南部日夜溫差大；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六東北季風再增強，各地早晚天氣較涼；水氣稍增，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周日、下周一東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚較涼；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

下周二東北季風減弱，白天氣溫回升；各地大多為晴到多雲的天氣。下周三到周五各地天氣多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。