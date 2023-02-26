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「6縣市低溫特報」探10度！上班日入夜又變天　溫度驟降雨區擴大

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明晨各地天氣寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日冷氣團減弱，各地溫度回升，不過周三上班日晚上又會有一波東北季風影響，冷空氣持續影響到下周日（3/5），這期間北部、東半部降雨機率又會提高，白天高溫也會下降7度左右。

氣象局發布低溫特報，今晚至明晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，易有10度以下氣溫發生；新北及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員曾昭誠表示，明日冷氣團減弱，各地溫度回升，白天北部約18到20度，中南部、花東超過20度，高屏接近25度，不過明晨北部、宜蘭仍會有局部地區下探10度，氣象局也發布低溫特報，提醒民眾留意低溫。

周二也就是收假日全台回溫，白天均可達22到25度，但早晚仍只有14、15度。明後天降雨區域減少，僅剩東半部、大台北山區有雨，其他地區多雲到晴。

周三的上班日晚上東北季風增強，北部、宜蘭高溫下降，約16到18度，各地早晚低溫約13到15度，中南部影響不大，另北部、東半部降雨機率也會提高，直到周六（3/4）天氣才會慢慢轉乾，周日（3/5）剩下花東有局部雨，冷空氣也減弱。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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