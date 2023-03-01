起薪4萬起！5大知名餐飲集團開職缺　王品、麥當勞都在徵人

文／Workworks職場人

農曆年節後往往是轉職潮的旺季，加上疫情逐漸解封，讓餐飲業的景氣復甦，不少餐飲業者都陸續傳出加薪的消息，快跟著編輯的分享，一起來看看這「5間知名餐飲集團」共釋出哪些職缺，以及加薪幅度有多令人羨慕（笑）！

2023台灣餐飲集團職缺

1.王品集團

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▲王品集團。（圖／王品集團）

身為連鎖餐飲龍頭寶座的「王品集團」，日前祭出鍋物及鐵板燒品牌預計將釋出500名職缺，鍋物品牌主要以儲備店長、主廚、內外場的儲備幹部為主，起薪則為4萬，若通過培訓考核晉升，有機會月薪突破6萬元，鐵板燒品牌則開出儲備店長及鐵板燒師傅等，歷經1年培訓考核通過後，月薪則上看6萬5千元。

2.金色三麥

▲金色三麥。（圖／金色三麥）

被譽為尾牙聚會好去處的「金色三麥」，無論是旗下金色三麥啤酒餐廳、SUNMAI精釀啤酒、微兜、咖哩樹、BAC巧克力甜點等品牌，去年均繳出亮眼成績單，日前金色三麥除了宣布新進服務人員及廚師起薪調升20%，保障月薪4萬元起跳，也針對任職三年以上的員工，增設「金色里程獎」，加碼抽獎送出價值150萬元的VOLVO汽車、12萬現金、Gogoro、現金紅包獎項（羨慕）！

3.鼎泰豐

▲鼎泰豐。（圖／鼎泰豐）

連鎖中式餐飲「鼎泰豐」同樣加入擴大徵才行列，日前釋出150個職缺，餐飲服務專員及收銀專員起薪落在4萬2至4萬5間，料理廚師起薪最高甚至有5萬5，職場人們有發現嗎？鼎泰豐的員工不會對客人喊「歡迎光臨」，而是「您好，裡面請」，就是為了讓客人有回到家的感覺！

4.麥當勞

▲麥當勞。（圖／麥當勞）

年輕人的最愛！知名餐飲集團「麥當勞」預計將招募1000名正職人員，並宣布從3月1日起將全面調升正職管理組薪水，餐廳襄理自3.6萬調升11%、起薪超過4萬元（含輪值津貼）、經理薪水調升至57,200元，加入績效業績獎金、年終獎金後，年薪更有機會突破百萬！麥當勞也有舉辦「職場體驗」活動，全台有超過400家門市餐廳，提供超過3000場次，讓求職者們可親身體驗麥當勞的工作環境，還可以直接現場面試呢，有興趣的職場人們可以至麥當勞官網查詢場次時間唷！

5.乾杯燒肉

▲乾杯燒肉。（圖／乾杯燒肉）

燒肉名店「乾杯燒肉」則宣布第一季將招募400名新血（170位領班、內外場正職240位），正職起薪調升至3萬3500至3萬6500元起、時薪上看270元，更首次針對台北信義區、南港區、新竹區，提供競爭區域3千元的地區津貼！

以上為「5間知名餐飲集團」最新職缺消息，提供給正在求職、尋求轉職的職場人們參考，期望大家都能領到一份滿意的薪水！

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