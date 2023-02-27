趁妻熟睡硬上6次！恐怖夫「逼拍性愛片」威脅公布　賠20萬換免囚

▲高雄一名人夫被妻子提告指控性侵、恐嚇後，花了20萬和妻子和解換緩刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一人夫不僅趁妻子熟睡時霸王硬上弓6次，還不滿妻子北上工作後沒按時回家，傳兩人性愛片和裸上身照片給妻子，恐嚇「我想不開的話，就都發上網」，讓妻子相當恐懼，只好報警處理。高雄地院審結，判定人夫犯行屬實，但犯後已和妻子和解並賠償20萬元，依犯乘機性交、恐嚇危害安全等罪，減刑合併處2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，妻子小娟(化名)於2015年6月與丈夫阿偉(化名)在大陸結婚後，隨他一起到高雄同居，本以為找到幸福的歸宿，不料阿偉從婚後隔年10月起，就經常趁她熟睡時揉胸猥褻、把下體放到她臉上摩擦，甚至6度強上她得逞。

小娟不斷吞忍，並和丈夫商議讓她到中部工作，2018年她因工作忙碌，假日沒有回家，阿偉開始懷疑她偷吃，為了逼她回家，阿偉傳訊恐嚇說「我們做愛，我都要用手機把它錄下來，不是1次就OK最少要2次」，又傳兩人口愛片、和上半身裸照恐嚇小娟說「我想不開的話，我就把這兩個都上網 」，接著再傳性愛片說「像這些我們做愛的影片我要拿出來恐嚇妳」，讓小娟害怕不已，報警處理。

高雄地院審理，法官認為阿偉犯行屬實，審酌他無前科，犯後坦承犯行，也已和小娟和解並賠償她20萬元，依犯乘機性交罪、乘機猥褻罪、恐嚇危害安全罪合併處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間禁止對小娟家暴，並在1年內接受法治教育3場，全案還可上訴。