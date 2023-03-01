　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

▲心靈,成長,自我學習,。（圖／pexels）

▲心理學研究發現，養成一個習慣平均需要66天。（圖／pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

過去曾有「養成習慣需要21天」一說，不過心理學研究指出，其實養成一個人真實的習慣平均要花66天，並因習慣的困難程度有所差異，約落在18天至254天不等。

重症醫學專科醫師黃軒表示，21天這個數字最早可追溯至Maxwell Maltz博士，他是一名整形外科醫師，同時也是《心理控制論, Psycho-Cybernetics, 1960》一書的作者。他在書中寫道，他的病人需要至少21天的時間來改變心理形象。從那時起，許多人便將「21天」的時間框架應用於所有習慣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但2009年發表在《歐洲社會心理學雜誌》上的一項研究指出，平均而言，66天才能養成一個人真實的習慣，而非1960年代時，作者在書中寫的21天。研究人員也發現，養成習慣所需的時間因人、困難程度而異，從18天至254天不等。例如：養成早餐後喝水是一個相對簡單、可以很早就達成的習慣；但每天做50次仰臥起坐，這種習慣就相對困難，兩者所需努力不同。

▲▼夏天,防中暑,多喝水,水。（圖／Unsplash）

▲喝水屬於相對簡單的習慣。（圖／Unsplash）

《牛津研究百科全書》2019年發表的一篇文章說明，習慣是一種已是「自動」的行為，可有意或無意地形成或消除。
但在神經科學上，習慣則是歸屬於一連串人類大腦迴路（獎賞-懲罰迴路）。

美國研究於2006年發表在《自然評論神經科學 , nature reviews neuroscience》雜誌上的一篇論文表明，養成和維持習慣的能力，可能與基底神經節有關。每天做出的小決定，會讓你一點一滴地釋放多巴胺，使大腦習慣、感覺到那份安全和快樂。新大腦皮質和紋狀體間，有多條迴路互相連，隨著人們進行有意識的行為或習慣，這些迴路也會有不同的參與程度。

研究也提到，若習慣把現在的「舒適圈」作為獎賞，或將有困難程度的行為，當作馬上就可養成的習慣，大腦就會阻止你在21天內改變習慣。而大部分人，都敗在沒有持續做下去，使大腦未強化自己設定的特定行為。

黃軒則強調，「不要再相信天數，那是因人而異的」，相信自己、面對挑戰，才能真正落實良好的習慣。

ET快訊
「台塑集團大功臣」辭世！　深受王永慶倚重
快訊／首見本土猴痘！　一次爆2例
3月「6大補貼」可申請！　最高破10萬
快訊／Gogoro宣布降價！　「6車款」售價調降
快訊／瑪莎3煞圍毆男大生　一審判決出爐！
開工日不憂鬱！　星巴克買一送一來了
蔡天鳳遭碎屍「好友太平間見1幕」震撼腿軟！
王菲「罕見放閃謝霆鋒」甜炸！　私密照外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　高雄、新竹男確診感染源調查中

主廚曝「牙籤插高麗菜」延長保鮮　1個月還超清脆！主婦驚：長知識

點「這飲料」被女友提分手！　他傻眼：還有更爛理由嗎？

北捷最有價值排名曝光！「這1路線」屌打　鄉民戰翻了

搶票要快！清明連放5天「高鐵加開256班加班車」　3／3凌晨開搶

「驚蟄」要來了！快打小人　月亮開運法曝

不是21天！心理研究揭「養成習慣平均天數」　2行為阻止你改變

嘉義水情告急！2月累計雨量0mm　雲林每日10萬噸水救急

向中國籃協宣戰？新疆隊退出CBA　周琦怒：手指骨折逼我打

寧賣地不蓋房！　高雄中小建商爆「每天都有土地釋出要賣」

比特犬衝出門咬傷巴哥犬被罰　「二次未戴嘴套」動保處加重開罰

立委指禽舍逾八成老舊陷「國安危機」　陳吉仲：周五公布改建補助計畫

北一女嗆畢旅太盤！　高中老師揭夢魘「最恐懼的一件事」

電腦斷層結合AI智慧系統揪出肺癌　善用兩年一次低劑量檢測

「蛋蛋危機」該囤貨？營養師揭2注意點：常溫保鮮期10天

補班日6天掀民怨　民進黨團：支持立法整合假期

梅西百億身家絕配「錶王」　640萬高調綠錶搶風頭

最後機會！尖石「百株櫻花林」佛心開放　園主：花季到3月中

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

冷空氣襲台秒跌13度　最冷時段曝

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追

墾丁吃海鮮7道菜噴3千6！他PO帳單秒引戰

更多熱門

相關新聞

伊能靜教你「4招」打造易瘦體質

伊能靜教你「4招」打造易瘦體質

女生都希望可以再瘦一點，伊能靜在《小紅書》分享，她一直努力養成易瘦體質，所以一少吃，體重就會下降，以下幾個需要堅持的重點請筆記。

6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

研究：咖啡＋牛奶有3好處　「能否舒緩胃痛？」解答曝

研究：咖啡＋牛奶有3好處　「能否舒緩胃痛？」解答曝

他喝水按摩都沒用！鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

他喝水按摩都沒用！鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

心理學研究用白鼠＋噪音「嚇爛小嬰兒」！影片曝

心理學研究用白鼠＋噪音「嚇爛小嬰兒」！影片曝

關鍵字：

習慣心理學黃軒醫師

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面