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社會 社會焦點 保障人權

他戴安全帽口罩購物被2女當跟蹤狂　冤喊：只是視線對到

記者黃翊婷／綜合報導

高雄簡姓男子去年11月10日下午5時許戴著安全帽、口罩進入超市購物，卻在貨架前挑選商品時，「剛好對到視線」而被2名女顧客誤以為是跟蹤狂，因而進了警局。高雄地院鳳山簡易庭法官檢視超市監視器畫面後，認為簡男沒有危害到2女的安全，加上他也確實有購物紀錄，最終裁定不罰。

▲▼超市,購物,買菜,示意圖。（圖／視覺中國）

▲A女和B女在超市購物時，誤以為簡男是「跟蹤狂」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

針對2女指控，簡男在判決書中主張，2022年11月10日傍晚5時至6時許他騎車前往某超市購物，當時就站在貨架前挑選商品，A女、B女也在同一區貨架前購物，雙方尋找商品時剛好視線對到，沒想到竟被當成跟蹤狂，「我沒有驚嚇或性騷擾她們，我是騎機車前往超市，大約停留20分鐘，買了2瓶礦泉水、1瓶豆漿、1塊麵包。」

A女證稱，當時她發現簡男的視線一直看過來，對方還說了一句話，她沒有聽清楚，原本以為是認識的人，但正眼一瞧發現是陌生人，而且不管走到哪一排貨架對方都會跟上，還故意走到身後看一樣的商品，雙方距離最近甚至不到1公尺，直到準備去結帳時，聽到B女喊了一句「不要再跟蹤了」，才驚覺可能遭到騷擾。

B女也證稱，當時與簡男大約距離4、5公尺，對方一直在看她，雙方擦身而過時對方似乎想要說話，但她沒有聽清楚，沒想到對方竟然還特地湊上來看她的臉，「我還故意走到貨架跟貨架間的轉角觀察，發現他好像在找我，才會在結帳時回頭並指著他（說）不要再跟了。」

不過，鳳山簡易庭法官檢視超市的監視器畫面，發現簡男確實是戴著安全帽和口罩進入賣場，但當時為了配合防疫，進入室內仍要戴口罩，此外，有些騎士為了方便，也的確會戴著安全帽進入賣場，簡男的裝扮並無不妥。

法官接著指出，簡男雖然與A女、B女站在同一區貨架，不過，當時也有其他顧客在場，2女並非單獨與他共處在密閉空間，況且他也沒有碰觸2女，縱使主觀上可能令2女感到不適，也是因為對社交距離掌握不恰當所導致，並未達到危害社會安寧及公共秩序的程度，加上他確實有購物紀錄足以證明自己的主張，在沒有其他證據的狀況下，實在難以認定他有違法的意圖，最終裁定不罰。

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