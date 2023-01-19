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社會 社會焦點 保障人權

「不起床就吃妳」人妻控夫連劈2女　聯手小三揭偷情史

記者黃翊婷／綜合報導

高雄許姓人夫被妻子指控接連外遇2名女子，甚至和其中1女互相持有彼此的裸照，還互傳「再不起床吃妳喔」、「我現在是贏一半，晚上再贏」等曖昧訊息，氣得一狀告上法院並求償50萬元。高雄地院簡易庭審理後，判許男應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲許妻指控丈夫外遇2名女子。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

許妻在判決書中主張，2016年間與丈夫結婚後，育有2名子女，但丈夫在2020年9月至2021年1月間與A女發生不正常交往行為，後來不歡而散，她是經由A女主動告知才知道此事，沒想到2022年8月間丈夫又外遇B女，一氣之下決定提告求償50萬元（A女部分40萬元，B女部分10萬元）。

許妻還出示丈夫與A女的LINE對話紀錄、IG訊息等證據，2020年9月丈夫曾傳訊息給A女，稱「再不起床吃妳喔」、「是多不想給我吃」、「我現在是贏一半，晚上再贏」，還附上一張A女躺床睡覺的照片；後來雙方吵架，一度以各自的裸照互相威脅，丈夫甚至說出「一開始是我騙妳沒錯，但後面在一起妳都知道我有婚姻的」等話。

許妻接著指出，丈夫在外遇的事情露餡後，曾主動向她道歉並解釋，「對方也是知道我有婚姻的，所以她只是想報復我，但問題錯了就錯了，沒什麼好講的，只是讓妳知道所有事情」、「先跟妳說聲對不起，我知道是我的問題，如果想怎樣的話可以配合妳」、「我不知道對方跟妳說了什麼，但所有事情是我想結束這段關係才爆開來的，現在我也只想好好解決問題」。

對此，許男辯稱，和A女之間的對話都是開玩笑，當時是一群朋友出去玩，男女同睡一間房，才會拍到A女睡覺的照片，至於道歉一事，是因為他未事先告知妻子要跟異性吃飯喝酒，想要結束的關係則是與A女之間的友人關係。

不過，高雄地院簡易庭法官認為，許男與A女對話親暱，甚至互相擁有彼此的私密照片，他向妻子道歉時也提及與A女「在一起」的事，並表明是男女關係處理不當才會發生問題，因此認定他確實在婚姻關係存續期間與A女發生婚外情。

至於B女的部分，許妻指控B女跑到丈夫經營的餐廳用餐，還在限時動態標記為「男友烹煮」，PO出的照片中有與她家中床單、衣帽相同的款式，可見B女曾經進入家中臥室，應當與丈夫有不正當的交往行為。

法官則認為，B女拍攝的餐廳照片並無許男入鏡，也沒有標記地點，難以認定拍攝地點就是在男方經營的餐館，而標記「男友烹煮」，也有可能是指餐廳其他員工，因此無法憑此推論2人有交往關係。

法官接著說，許妻所稱的「撞款式」衣著、床單都不是具有專屬性、特殊性商品，B女有可能恰巧買到相同的東西，加上許妻未能提出其他證據，上述說詞只能算是單方面臆測。最終，法官裁定許男應賠償妻子20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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