「紅椒女孩」搖晃乳浪又戳又捏　隆乳診所少做1事慘了

記者黃翊婷／綜合報導

高雄知名整型診所元和雅曾在YouTube上傳一部隆乳案例分享的影片，影片中的女子自稱「紅椒女孩」，並對著鏡頭展示隆乳成果，其中有8處畫面暴露乳房、用手撥動捏抓，遭民眾檢舉廣告内容妨害風化。高雄地院當庭檢驗影片，認定內容雖然沒有妨害風化，但也沒有揭示醫療風險，違反《醫療法》規定，最終裁定診所敗訴。

▲元和雅診所分享隆乳案例影片，遭民眾檢舉妨害風化。（圖／翻攝自YouTube／元和雅）

判決書中提到，民眾檢舉診所上傳至YouTube的隆乳手術心得案例分享影片，質疑戴著面具的女病患暴露乳房（乳頭有遮掩），還做出用手指戳、撥動及捏抓乳房的動作，並擺出半趴躺的姿勢，內容妨害風化，涉有以不正當方式為醫療業務宣傳之情事。

診所遭高雄市政府衛生局裁罰5萬元罰鍰，提出訴願被駁回，因此決定提出行政訴訟。診所負責人表示，廣告下方設有超連結，一般民眾可以隨時點閱觀覽，其中「乳房整型手術同意書及說明書」及「乳房重建手術同意書及說明書」的内容，皆有詳盡說明適應症、禁忌症、副作用等事項，診所方面已完整揭示醫療風險，況且在刊登廣告之前，診所曾詢問衛生局的稽查人員，經認可後才刊登，原處分顯然有瑕疵，應予撤銷。

高雄市衛生局則表示，廣告影片長度僅1分57秒，卻有多達8處暴露乳房、刻意撥動捏抓、上下跳動、連續搖晃、側壓薄紗肢體等畫面，片面宣揚隆乳的優點，而未於影片中揭示醫療風險，無益於傳達正確資訊，又以過度的演示手法誘發刺激不必要的醫療需求，屬於非合規的醫療廣告。

高雄地院法官當庭檢驗爭議影片，認為該名女病患以口語表達隆乳後看起來很性感、真實性接近人體、令人不知是假奶等等，畫面雖然沒有涉及妨害風化，但也沒有明確標示產品材料說明，以及接受隆乳手術的適應症、禁忌症說明。

法官指出，雖然診所在影片下方的資訊欄有設置手術同意書跟說明書的超連結，卻沒有該產品的超連結，可能會使一般不具備美容醫學專業知識的民眾無法獲得完整資訊，導致陷入錯誤期待，診所透過此方式招攬醫療業務，核屬醫療廣告，參酌衛福部2020年10月5日衛部醫字第1091666413號、2016年11月17日衛部醫字第1051667434號等函釋意旨，認定已違反《醫療法》第86條第7款「以其他不正當方式為宣傳」之規定，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。