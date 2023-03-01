桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

▲桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》，以AI數據打造視聽覺音樂饗宴。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

生活中的AI已無所不在，AI 科技如何在音樂的領域中翻轉及創新，又如何透過AI技術帶給人類更奇幻的聽覺感官刺激呢？桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「未來狂想曲」聲影科技互動特展，即日起至5月7日展出，將虛擬的創作轉化為影音呈現。



市府文化局表示，參觀民眾可透過即興的創作以及隨意的肢體動作，透過互動感測蒐集數據並藉由AI科技演算轉化為影像及音訊，以簡單直觀的方式發掘與創造不同的音樂，並從中想像未來樂器的模樣，形塑獨特的視覺與聽覺的藝術空間。



展覽期間館內更舉辦相關活動，包含3月18日舉辦展覽協同策劃電子音樂家林利津講座分享，將介紹電子音樂科技發展及相關器材，以及音樂與影像關係，與表演上如何運用互動科技達到更高沉浸感，也會邀請現場民眾簡單體驗數位音樂的製作。

另於4月22日舉辦電子樂團「逆風少女」現場演出，將一次帶給聽眾多首原創歌曲，並發揮對新媒體藝術與獨立音樂創作的概念與想法，將電子實驗音樂搭配影像視覺形成獨特的音像藝術表演，邀請您近距離體驗數位電器聲響的專場演出，歡迎有興趣民眾參加。不過，本檔展覽免費參觀，講座及演出活動需報名入場。