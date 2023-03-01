　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

▲桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》，以AI數據打造視聽覺音樂饗宴

▲桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》，以AI數據打造視聽覺音樂饗宴。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

生活中的AI已無所不在，AI 科技如何在音樂的領域中翻轉及創新，又如何透過AI技術帶給人類更奇幻的聽覺感官刺激呢？桃園市立圖書館龍潭分館舉辦「未來狂想曲」聲影科技互動特展，即日起至5月7日展出，將虛擬的創作轉化為影音呈現。

市府文化局表示，參觀民眾可透過即興的創作以及隨意的肢體動作，透過互動感測蒐集數據並藉由AI科技演算轉化為影像及音訊，以簡單直觀的方式發掘與創造不同的音樂，並從中想像未來樂器的模樣，形塑獨特的視覺與聽覺的藝術空間。

展覽期間館內更舉辦相關活動，包含3月18日舉辦展覽協同策劃電子音樂家林利津講座分享，將介紹電子音樂科技發展及相關器材，以及音樂與影像關係，與表演上如何運用互動科技達到更高沉浸感，也會邀請現場民眾簡單體驗數位音樂的製作。

另於4月22日舉辦電子樂團「逆風少女」現場演出，將一次帶給聽眾多首原創歌曲，並發揮對新媒體藝術與獨立音樂創作的概念與想法，將電子實驗音樂搭配影像視覺形成獨特的音像藝術表演，邀請您近距離體驗數位電器聲響的專場演出，歡迎有興趣民眾參加。不過，本檔展覽免費參觀，講座及演出活動需報名入場。

ET快訊
顏佑庭突心臟痛　「緊急開刀」！
蔡天鳳祭拜現場2男1女「趴地下跪」！　親密身分曝光
林書豪突哽咽！「我很生氣」
蔡天鳳「隱藏貼文」突被公開！　網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功　4萬多人熱情參與

協助納管未登記工廠 　南投縣3／3辦理改善計畫說明會

2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

228連假竹山鹿谷景點人氣旺　竹山警分局現場宣導反詐騙

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

張棟樑再唱21年前奪冠歌《黃昏》　曝「當時沒人歡呼」結果被排擠XD

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功　4萬多人熱情參與

協助納管未登記工廠 　南投縣3／3辦理改善計畫說明會

2024桃園立委選戰　牛煦庭「點名」林飛帆參戰同選區

228連假竹山鹿谷景點人氣旺　竹山警分局現場宣導反詐騙

碩士男運動後按摩男室友「偷摳肛門」　傳訊懺悔：讓你反感我道歉

蔡天鳳頭七！夫找「六壬招魂師」統合魂魄　母淚：以後見不到妳了

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

男子2分鐘「噴在安全帽」　高雄妹聞到怪味調監視器傻眼

人在國道服務區叫外送　外送員送達「秒吞3600罰單」氣炸：被陰了

俄羅斯正式暫停「美俄限核條約」　普丁親自簽署法案

T1鬥毆事件警方偵辦　聯盟秘書長親自發聲了

韓戰70年保存「上百瀕危物種」　神秘非軍事區Google街景能看了

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

鰻苗捕撈期結束　違者最重罰15萬元

台中萬人抗議拆光基地台　居民苦了

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

桃園國中第36屆美術班　畢業成果畫展

內政部修法　放寬社團視訊召開法定會議

《未來狂想曲》AI數據打造　音樂饗宴

桃園228事件紀念追思　張善政：期族群和諧

淡水天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY

南警3小時緝獲861公克大量毒品

《欺妻49天》與鹿耳門聖母廟結緣

2024立委選戰　牛煦庭點名林飛帆參戰同選區

台南安平啞吧麵老闆退休女兒接手黃偉哲祝福

更多熱門

相關新聞

雲林縣政府舉辦市集音樂會　追憶一代巨星鄧麗君

雲林縣政府舉辦市集音樂會　追憶一代巨星鄧麗君

雲林縣政府於虎尾央廣數位影音基地舉辧「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」用市集與音樂追憶鄧麗君，觀眾在優美歌聲中，享受浪漫音樂饗宴；雲林縣長張麗善表示，鄧麗君是雲林的女兒，縣政府將每年1月29日訂為鄧麗君日，舉辦音樂饗宴，讓民眾重溫她美妙溫暖的音樂。

奇美提琴音樂饗宴即將登場

奇美提琴音樂饗宴即將登場

聯合國前統計司長張保羅來台　北醫聘為客座教授

聯合國前統計司長張保羅來台　北醫聘為客座教授

桃園管樂嘉年華　21日展開

桃園管樂嘉年華　21日展開

台東利卡夢音樂會　2/25登場

台東利卡夢音樂會　2/25登場

關鍵字：

桃園市圖龍潭分館未來狂想曲AI數據音樂饗宴

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

一家三口收假返家　爸自撞電桿全受困

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

蔡天鳳祭拜現場2男1女下跪！

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

快訊／黑崎真音逝世享年35歲

王淨15歲青澀照曝光！　「眼線濃妝＋放大片」自嘲少婦

墾丁吃海鮮7道菜噴3千6！他PO帳單秒引戰

孫協志、王少偉終於合體：男人之間情誼不變

護弟哽咽！林書豪見批評：我很生氣

4任女友都是外國人　他嘆「台灣女生像神明」很難追

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

更多

最夯影音

更多
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面