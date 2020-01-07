聯合國前統計司長張保羅來台分享AI　北醫聘為客座教授

▲前聯合國統計司司長張保羅先生到北醫演講，進行國際學術合作交流。（圖／北醫提供）

記者陳詩璧／台北報導

人工智慧及大數據產業蓬勃發展，世界經濟論壇（WEF)）人工智慧視為第四次工業革命的重要技術，並將對全球產生產生重大影響，各國政府也都瞭解其重要性，不論是美國、中國、日韓或歐洲各國，都陸續發佈人工智慧相關重要政策，台灣及新加坡也不例外。

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▲張保羅先生分享AI人工智慧及大數據方面的資訊。（圖／北醫提供）

台北醫學大學管理學院大數據研究中心，今（7日）邀請前聯合國統計司司長張保羅先生，現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授來台，北醫也聘請張保羅教授為管理學院客座教授，邀請教授到管理學院演講進行國際學術合作交流。

▲台北醫學大學聘請張保羅教授（前排右4）為客座教授。（圖／北醫提供）

台北醫學大學聘請張保羅教授為客座教授，管理學院大數據研究中心希望藉此機會能與新加坡國立大學李光耀公共政策學院在AI人工智慧以及大數據方面能有所交流及合作，合作內容著重在OPEN DATA、政府統計以及生技醫療大數據上的跨領域合作，希望藉此建立台灣與新加坡之間大數據及AI人工智慧合作的平臺。

張保羅教授簡介：

張保羅教授，英文名為Paul Cheung，現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院之教授，前任聯合國統計司司長，張教授擔任聯合國統計司司長時，主要負責推進全球統計體系的發展，並協調聯合國統計委員會的工作，建立和改進國際統計標準，發佈全球統計資料，為聯合國成員國建立和改進本國的統計體系提供技術性支援。

張保羅先生出生于香港，後在新加坡和美國求學。1983年，他從美國密執安大學獲得哲學博士學位。畢業後，張先生曾在新加坡國立大學和南洋理工大學擔任教授，從1991年到2004年出任新加坡統計局局長，從2004年至2012年擔任聯合國統計司司長，從2012至今擔任新加坡國立大學教授。

張保羅教授非常積極的參與國際統計活動：2001年至2003年擔任國際官方統計學會主席，曾擔任亞太統計研修所管理委員會主席，亞太統計委員會主席，亞洲開發銀行國際比較專案區域顧問委員會主席。

張保羅教授在多個學術領域也有研究成果，特別在人力資源、人口、社會計畫、官方統計的運作等領域，發表多種著述。同時在2001年，張保羅先生獲新加坡總統頒發的公共管理金質獎章。