　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聯合國前統計司長張保羅來台分享AI　北醫聘為客座教授

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼前聯合國統計司司長張保羅先生拜訪北醫。（圖／記者陳詩璧攝）

▲前聯合國統計司司長張保羅先生到北醫演講，進行國際學術合作交流。（圖／北醫提供）

記者陳詩璧／台北報導

人工智慧及大數據產業蓬勃發展，世界經濟論壇（WEF)）人工智慧視為第四次工業革命的重要技術，並將對全球產生產生重大影響，各國政府也都瞭解其重要性，不論是美國、中國、日韓或歐洲各國，都陸續發佈人工智慧相關重要政策，台灣及新加坡也不例外。

▲▼前聯合國統計司司長張保羅先生拜訪北醫。（圖／北醫提供）

請繼續往下閱讀...

▲張保羅先生分享AI人工智慧及大數據方面的資訊。（圖／北醫提供）

台北醫學大學管理學院大數據研究中心，今（7日）邀請前聯合國統計司司長張保羅先生，現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授來台，北醫也聘請張保羅教授為管理學院客座教授，邀請教授到管理學院演講進行國際學術合作交流。

▲▼前聯合國統計司司長張保羅先生拜訪北醫。（圖／北醫提供）

▲台北醫學大學聘請張保羅教授（前排右4）為客座教授。（圖／北醫提供）

台北醫學大學聘請張保羅教授為客座教授，管理學院大數據研究中心希望藉此機會能與新加坡國立大學李光耀公共政策學院在AI人工智慧以及大數據方面能有所交流及合作，合作內容著重在OPEN DATA、政府統計以及生技醫療大數據上的跨領域合作，希望藉此建立台灣與新加坡之間大數據及AI人工智慧合作的平臺。

張保羅教授簡介：
張保羅教授，英文名為Paul Cheung，現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院之教授，前任聯合國統計司司長，張教授擔任聯合國統計司司長時，主要負責推進全球統計體系的發展，並協調聯合國統計委員會的工作，建立和改進國際統計標準，發佈全球統計資料，為聯合國成員國建立和改進本國的統計體系提供技術性支援。

張保羅先生出生于香港，後在新加坡和美國求學。1983年，他從美國密執安大學獲得哲學博士學位。畢業後，張先生曾在新加坡國立大學和南洋理工大學擔任教授，從1991年到2004年出任新加坡統計局局長，從2004年至2012年擔任聯合國統計司司長，從2012至今擔任新加坡國立大學教授。

張保羅教授非常積極的參與國際統計活動：2001年至2003年擔任國際官方統計學會主席，曾擔任亞太統計研修所管理委員會主席，亞太統計委員會主席，亞洲開發銀行國際比較專案區域顧問委員會主席。

張保羅教授在多個學術領域也有研究成果，特別在人力資源、人口、社會計畫、官方統計的運作等領域，發表多種著述。同時在2001年，張保羅先生獲新加坡總統頒發的公共管理金質獎章。

ET快訊
快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！　嫌犯落網了
Keanna重傷後斷髮！眼眶泛紅「空洞心傷模樣」曝光
命理師預言總統大選！登YouTube發燒1引質疑　小編解釋了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「阮想欲抱孫」反同布條散佈全台　同運團體怒：不歧視就不會選舉了嗎？

參謀總長沈一鳴殉職　母校永春高中官網哀悼：永遠以您為榮

美華泰生活館雲林兩分店1/31熄燈　北部縣市陸續撤點！斗南人不捨

輪胎遭異物刺破！他拔出竟見「泰國迷你佛像」嚇壞...網驚：纏上了

聯合國前統計司長張保羅來台分享AI　北醫聘為客座教授

他問「近20年最優建設為何？」　網一致平反推爆：少了它台灣有夠落後

老婆沖繩逛藥妝店！他出動「黃埔大背包」當最強後援　老鳥笑：5秒倒出來

111卡期末！交大2教授「霸氣掏腰包」　她：火車上讀書…投完再考　

打造5G智慧場館、推動文化平權！國表藝三館公布2020年度計畫

30大經典小鎮出爐！各發600萬元拼觀光　雲林祭「古坑咖啡」吸客

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「阮想欲抱孫」反同布條散佈全台　同運團體怒：不歧視就不會選舉了嗎？

參謀總長沈一鳴殉職　母校永春高中官網哀悼：永遠以您為榮

美華泰生活館雲林兩分店1/31熄燈　北部縣市陸續撤點！斗南人不捨

輪胎遭異物刺破！他拔出竟見「泰國迷你佛像」嚇壞...網驚：纏上了

聯合國前統計司長張保羅來台分享AI　北醫聘為客座教授

他問「近20年最優建設為何？」　網一致平反推爆：少了它台灣有夠落後

老婆沖繩逛藥妝店！他出動「黃埔大背包」當最強後援　老鳥笑：5秒倒出來

111卡期末！交大2教授「霸氣掏腰包」　她：火車上讀書…投完再考　

打造5G智慧場館、推動文化平權！國表藝三館公布2020年度計畫

30大經典小鎮出爐！各發600萬元拼觀光　雲林祭「古坑咖啡」吸客

德誼數位福袋1/10開賣　首獎Gogoro直接騎回家

「阮想欲抱孫」反同布條散佈全台　同運團體怒：不歧視就不會選舉了嗎？

撕毀畢卡索《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

韓國瑜宜蘭造勢！主辦單位喊「突破1.2萬人」　現場旗海狂舞

太陽眼鏡會過期！專家曝「更換時間」防傷眼...戴太久沒抗UV了

莫雷談為加拿大出戰奧運資格賽　不輕敵認為中國也很強

韓國瑜當選將啟動「最大規模人才培育計畫」：我們要衝破滿天烏雲

摩曼頓新年好禮「鼠」於你　紅金配色新年穿搭潮起來！

誰當選對台灣好？柯文哲：都差不多維持現狀是不得不的選擇

【2020大選】為了更好的台灣，我們和解吧！

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

宿舍一直聽到喘息聲　女大生翻身嚇壞去收驚：香斷兩半

命理師掛保證這「5生肖」中獎率爆棚

老公晚上應酬「超誠意舉動」徹底安太座

館長飲料店快開了！超好記店名惹笑萬人

學生時期哪科最沒用　網秒喊：這浪費時間

2020最閃！「4生肖」愛情榜單衝第一

不要傻傻錯過！　看懂12星座「心動暗號」

全家199福袋開箱！　網抽到「800元贈品」嗨炸

觀光業淪為國家養！狂補助挨轟

男友嘴破「我擦個藥」她眼尖阻止悲劇

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

過年不欠錢！農曆新年「8大禁忌」

過年「做外送不怕丟臉嗎」　網：聽到薪水就閉嘴了

更多熱門

相關新聞

新國民醫院與北醫合作　提升醫療品質

新國民醫院與北醫合作　提升醫療品質

位於桃園中壢火車站前的新國民醫院與台北醫學大學合作經營，5日舉行開幕典禮。新國民醫院董事長吳運東表示，該院除擴大管理模式，也特別聘請雙和醫院院長吳麥斯擔任新國民醫院院長，相信會讓南桃園在醫療資源上實質提升，桃園市民也將獲得更多健康保障。

北醫大首創數據處！攜手東森整合

北醫大首創數據處！攜手東森整合

北醫智慧醫療首創「病房自動配藥櫃」

北醫智慧醫療首創「病房自動配藥櫃」

北醫學生幫日本爺爺帶5本台灣郵冊回家了

北醫學生幫日本爺爺帶5本台灣郵冊回家了

馬祖定向越野好手黃敏惠超有才華

馬祖定向越野好手黃敏惠超有才華

關鍵字：

北醫張保羅AI數據客座教授

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面