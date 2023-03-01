開工別憂鬱！超商美式、拿鐵「只要1元」爽喝　限時1天衝了

▲萊爾富推出「開工咖啡優惠」，Hi Café特濃美式／特濃拿鐵「同品項第2杯1元」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

228連假放完了別難過，就有超商祭出「3大開工優惠」為大家加油打氣，不僅喝美式、拿鐵最便宜只要1元，再加碼買2送1優惠，只要買2杯大杯拿鐵，就多送1杯大杯炭焙鐵觀音拿鐵，買到絕對就是賺到，趕快把握機會買。

萊爾富門市祭出「3大開工優惠」，今（1）日限時1日，Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵「同品項第2杯1元」，換算下來，單杯特濃美式平均只要28元、特濃拿鐵33元；不僅如此，今日若買2杯Hi Café大杯拿鐵，就送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵。

開工過後3/2起至3/5止，萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取同步推出「Hi Café特濃美式買7送5／特濃拿鐵買7送4」限時優惠，最高現省275元，可寄杯，兌換期限長達3個月。

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項買7送7」 。（圖／7-11提供）



7-11也有「2大咖啡優惠」，今（1）日限時1日，OPEN POINT行動隨時取推出「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項買7送7」；至於門市，即日起至3/7前，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵每杯嚐鮮價99元，冰熱任選。