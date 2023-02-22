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看完演唱會去續攤！憑票根駁二「免費喝酒吃肉」　港區吹風嗨炸

▲▼「夜駁二派對」精選酒肉美食及人氣DJ，還可以憑演唱會票根免費吃肉喝酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「夜駁二派對」精選酒肉美食及人氣DJ，還可以憑演唱會票根免費吃肉喝酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄今年2-4月演唱經濟大爆發，西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天都來了！高市府因應這波商機推出「加食延暢」，文化局也宣布，26日起，將於駁二藝術特區舉辦9場「夜駁二派對」，嚴選肉類美食、啤酒還有精彩DJ演出，只要憑演唱會票根就能免費吃肉喝酒！

高雄市文化局長王文翠表示，「夜駁二派對」精選美食餐飲品牌及人氣DJ，要將演唱會後的美好回憶延續到午夜，歡迎所有沉醉在演唱會的歡騰與感動中，飢腸轆轆卻還捨不得睡的歌迷們相約駁二續攤！還能憑「加食延暢」指定演唱會票根，至「夜駁二派對」服務台兌換免費的餐券及酒券，體驗高雄最海派的宵夜場。

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▲「夜駁二派對」嚴選酒肉餐飲品牌，讓演唱會後捨不得回家的歌迷繼續嗨整夜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「夜駁二派對」嚴選酒肉餐飲品牌，讓演唱會後捨不得回家的歌迷繼續嗨整夜。（圖／記者許宥孺翻攝）

「夜駁二派對」活動時間為2月26日、3月18至19日、4月1日至4日、4月8日、4月15日，晚上八點至隔日凌晨兩點。除了美食啤酒，高雄流行音樂中心還邀請DJ Cookie、Afuro George、賴皮、林貓王、民生電氣、四四拍唱片等知名DJ及音樂廠牌輪番演出，以「夜間加乘」帶來各式音樂曲風，將駁二打造成大型派對舞台。

演出將分為戶外免費場及售票場，售票場除了含指定飲料一杯，憑今年2-4月新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的演唱會門票可再免費兌換指定飲料一杯。2月24日中午12：00於iNDIEVOX開賣，歡迎有興趣的朋友提早購票，享有早鳥優惠價。

▲售票場將於2月24日中午12點開賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲售票場將於2月24日中午12點開賣。（圖／記者許宥孺翻攝）

駁二進駐店家紅瀰咖啡餐酒館、是曾相識咖啡酒館、細酌牛飲餐酒館，也推出憑演唱會票根即可兌換限量特調，或指定飲品買一送一等優惠，讓演唱會後還意猶未盡的粉絲們，到駁二吃飽喝足後繼續嗨整夜！

▲憑指定演唱會門票，免費吃肉喝酒，將手中的票根放大加值。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲憑指定演唱會門票，免費吃肉喝酒，將手中的票根放大加值。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「夜駁二派對」多位DJ輪番演出，將駁二打造成大型派對舞台。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「夜駁二派對」多位DJ輪番演出，將駁二打造成大型派對舞台。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「夜駁二派對」多位DJ輪番演出，將駁二打造成大型派對舞台。（圖／記者許宥孺翻攝）

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