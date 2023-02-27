矢板明夫揭日本雞蛋也漲價！　喊話台灣應共體時艱：我也會少吃蛋

▲台灣近期蛋價上漲、缺蛋問題延燒。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期台灣缺蛋問題延燒，有不少網友也在臉書上分享各國蛋價的比較，認為日本的蛋便宜許多。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫26日在臉書驚訝表示，日本的雞蛋價格最近也漲得很厲害，這一次雞蛋漲價，是因為俄烏戰爭、禽流感、寒冬等各種原因造成的，全世界所有國家的雞蛋都在漲價，大家應該是共體時艱，把蛋留給需要的人，自己也會少吃點蛋。

矢板明夫表示，前兩天有網友私信給他，問他可不可以幫忙從日本進口雞蛋來台灣，因為這段時間台灣的雞蛋價格上漲，網友看到媒體上說日本的雞蛋很便宜，覺得也許是一個做生意的機會，令他大吃一驚。他指出，因為日本的雞蛋價格最近也漲得很厲害，在日本也成為了新聞。去年2月雞蛋批發價是1公斤175日元，今年2月漲到了335日元。日本的農林水產大臣野村哲郎2月14日還專門開記者會道歉，反省了政府沒有能力正確預估市場的走向，並坦誠地說「半年內沒有辦法把雞蛋的價格壓下來」，最後還感嘆了一句「請神保佑我們吧。」

矢板明夫提到，日本1公斤335日元的均價，換算一下，基本上和台灣差不多，很多日本民眾現在也深受雞蛋價格高漲之苦。但他在台灣的網上輸入「日本、雞蛋、便宜」幾個關鍵詞，搜尋了一下，竟然找到了很多台灣媒體的報導。有一家主要紙媒在2月16日以「蛋價比很多國家便宜？她逛日本超市驚：價格僅台灣一半」發表了一篇長文，介紹說有網友在日本逛超市看到了10顆一盒的雞蛋賣不到200日圓，還附上了的照片。

矢板明夫強調，但仔細看照片，雞蛋的上方貼有「広告の品」的文字，「広告の品」在日語中就是「特價商品」的意思，也就是超市為了吸引顧客，限定時間、限定數量、賠錢賣的商品。拿日本超市中的特價商品，來和台灣的一般商品比較，明顯有誘導讀者的嫌疑，是媒體的禁忌，該報導還引用了「世界怎麼跟得上台灣」、「為什麼日本能把蛋賣這麼便宜？」「全世界只有陳吉仲不知道其他各國的蛋價」等台灣網友的留言，痛批民進黨政府的不作為。

矢板明夫認為，雖然媒體和在野黨批評政府是天經地義、理所當然的事情，但是，批評至少要根據事實。他指出，這一次雞蛋漲價，是因為俄烏戰爭、禽流感、寒冬等各種原因造成的，全世界所有國家的雞蛋都在漲價。他提到，今天即使是在野黨執政，也不可能在短時間內把雞蛋的價格降下來，「因為，在野黨也不會下蛋。」

矢板明夫最後表示，遇到天災時，大家要做的是共克時艱，在日本的網路上，他很少看到就此事批評政府的聲音，因為大家知道，這一次政府的責任並不是很大，反而看到不少人在呼籲，最近這一段時間成年人少吃一些雞蛋、多留一些給需要雞蛋營養的老人、病人和孩子們。「我覺得這種呼籲很暖心。我也決定，今後一段時間，盡量少吃雞蛋。」