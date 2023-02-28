　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選各方布局，最新民調顯示藍綠白三腳督的狀況下，民進黨主席賴清德在何種對戰組合都勝出，而在藍綠對戰狀況下則輸給新北市長侯友宜。民進黨前立委沈富雄表示，侯友宜加上民眾黨主席柯文哲的支持度是遠超過綠的，而柯文哲增加的部分其實大多是藍營支持者，等到國民黨確定提名侯友宜後，就會「猛虎出閘」。

《美麗島電子報》最新2024總統民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，有三種對戰組合，第一，賴清德38.8％、民眾黨主席柯文哲31.1％、國民黨主席朱立倫11.6％；第二，賴清德37.0％、柯文哲24.7％、郭台銘20.4％；第三，賴清德33.7％、侯友宜32.2％、柯文哲20.9％。

沈富雄在《POP大國民》說，柯文哲的妻子陳佩琪說觀察下來，柯文哲沒要跟人家搭檔，選總統是100％，那國民黨就要趕快放棄跟柯文哲合作的念頭，因為你沒有什麼可以跟柯文哲交換，他要選總統就是為了讓民眾黨能夠存活下去。

沈富雄分析，侯友宜在三腳督雖然落後賴清德，但國民黨不用害怕，因為侯友宜的支持度加上柯文哲的支持度，這個板塊到目前為止很確定還是超過綠的那塊，柯文哲拿到的20％之中有12％是藍的，如果狀況繼續維持，這12％是會選擇侯友宜的。

沈富雄指出，侯友宜現在之所以沒有維持高點，是因為藍營在猶豫不決，還有那一套「好好做事」，這讓民眾有一點煩了，但他們沒有跑到民進黨那邊，或是變成未決定的選民，而是改選柯文哲，所以國民黨只要努力，他們就會回來，現在的問題是國民黨自己不重用，而不是柯文哲多厲害。

ET快訊
巴菲特大讚「2檔股票」：年年配息像生日禮物
快訊／蔥油餅老闆娘女兒道歉了！「媽媽很難過」
快訊／蔡天鳳全家抵肢解現場！媽媽崩潰「掩面大哭」
來台2連敗！古巴教頭怒了：不要一天到晚買東西
快訊／火燒城中城奪46命！冷血黃格格腰痛求交保　法官打臉了
快訊／中和隧道多車追撞！　大回堵
快訊／大咖男星昏迷！　醫告知：沒希望了
成人展套票賣2萬六！9大福利曝　他傻眼：誰買得下手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

游錫堃稱228「屠殺」萬人　盼珍惜民主成果

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

蘇治芬：無形力量緊抓威權象徵　轉型正義似永無完成

美國比較信任蔡英文？　郭正亮曝關鍵：美方不支持「法理台獨」

戰時學生得協助軍需製造武器彈藥？　國防部：並非事實

陳椒華參加228中樞紀念儀式　喊話陳建仁「促轉別再拖延」

林佳龍輔選「台大學妹」蔡培慧　喊：給她10個月立委試用期

國民黨批綠營6大奧步　狂咬蔡培慧選輸準備當「農委會主委」？

果然是綠共？　羅智強批「全動法」復辟《動員戡亂時期臨時條款》

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

自製尾牙服裝出奇招！　扮華燈初上燈箱還得獎

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

游錫堃稱228「屠殺」萬人　盼珍惜民主成果

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

蘇治芬：無形力量緊抓威權象徵　轉型正義似永無完成

美國比較信任蔡英文？　郭正亮曝關鍵：美方不支持「法理台獨」

戰時學生得協助軍需製造武器彈藥？　國防部：並非事實

陳椒華參加228中樞紀念儀式　喊話陳建仁「促轉別再拖延」

林佳龍輔選「台大學妹」蔡培慧　喊：給她10個月立委試用期

國民黨批綠營6大奧步　狂咬蔡培慧選輸準備當「農委會主委」？

果然是綠共？　羅智強批「全動法」復辟《動員戡亂時期臨時條款》

任天堂退出2023年E3展　遊戲業三巨頭缺席全球指標電玩展

周揚青比基尼照「豐滿上圍」衰遭網質疑！　釣出本人2字揭密真相

正崴印度工廠失火　公司：無人員傷亡

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

超級幸運男！不小心買2張同號彩券　直接中頭獎「爽贏740萬」

T1大亂鬥涉「社維法」警喊辦　律師曝動手球員下場：難逃開罰

228事件76周年中樞紀念台南舉行　沿續前輩勇氣與正義守護台灣民主自由

94歲華裔影星感言被讚爆　「製片人說亞洲人不夠優秀」：現在看看我們

虎斑貓手抱魚娃娃　遮半臉露嚴肅表情「視力檢查」：本喵準備好了

開箱50億高雄旅運中心！內部設施曝　3／6搶看豪華郵輪靠港美景

政治熱門新聞

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

陳智菡嗆蔡壁如「很久沒參與決策」

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」

2024總統民調賴清德衝第一！　吳子嘉分析：藍營內鬥柯文哲得利

果然是綠共？　羅智強批「全動法」復辟《動員戡亂時期臨時條款》

林明溱讓位游顥？　綠：父子聯手再騙一次

更多熱門

相關新聞

國民黨批綠營6大奧步　狂咬蔡培慧選輸就當「農委會主委」？

國民黨批綠營6大奧步　狂咬蔡培慧選輸就當「農委會主委」？

南投立委補選最後倒數，國民黨南投縣委員會今（28）日召開「反奧步 護南投 綠營黑暗手法污染南投 六大奧步大公開」 記者會，踢爆民進黨在這次選舉使用的假民調、假錄音、剪接影片、栽贓夾文宣假消息等六大奧步，質疑民進黨主席賴清德是否把台南黑暗負面的治理手法帶到南投來？同時並呼籲民進黨和蔡培慧勿再閃避，應正面回應「三問」，選輸了是否會回中央當農委會主委？

林明溱讓位游顥？　綠：父子聯手再騙一次

林明溱讓位游顥？　綠：父子聯手再騙一次

狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」

狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　數據打臉了

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　數據打臉了

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

蔡天鳳現任老公首現身！

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

納豆復工「錄2集突喊卡」！背後原因曝光

連假飛長灘島玩！一家人到機場「4天旅程全毀」

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面