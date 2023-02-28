預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

▲民進黨前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選各方布局，最新民調顯示藍綠白三腳督的狀況下，民進黨主席賴清德在何種對戰組合都勝出，而在藍綠對戰狀況下則輸給新北市長侯友宜。民進黨前立委沈富雄表示，侯友宜加上民眾黨主席柯文哲的支持度是遠超過綠的，而柯文哲增加的部分其實大多是藍營支持者，等到國民黨確定提名侯友宜後，就會「猛虎出閘」。

《美麗島電子報》最新2024總統民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，有三種對戰組合，第一，賴清德38.8％、民眾黨主席柯文哲31.1％、國民黨主席朱立倫11.6％；第二，賴清德37.0％、柯文哲24.7％、郭台銘20.4％；第三，賴清德33.7％、侯友宜32.2％、柯文哲20.9％。

沈富雄在《POP大國民》說，柯文哲的妻子陳佩琪說觀察下來，柯文哲沒要跟人家搭檔，選總統是100％，那國民黨就要趕快放棄跟柯文哲合作的念頭，因為你沒有什麼可以跟柯文哲交換，他要選總統就是為了讓民眾黨能夠存活下去。

沈富雄分析，侯友宜在三腳督雖然落後賴清德，但國民黨不用害怕，因為侯友宜的支持度加上柯文哲的支持度，這個板塊到目前為止很確定還是超過綠的那塊，柯文哲拿到的20％之中有12％是藍的，如果狀況繼續維持，這12％是會選擇侯友宜的。

沈富雄指出，侯友宜現在之所以沒有維持高點，是因為藍營在猶豫不決，還有那一套「好好做事」，這讓民眾有一點煩了，但他們沒有跑到民進黨那邊，或是變成未決定的選民，而是改選柯文哲，所以國民黨只要努力，他們就會回來，現在的問題是國民黨自己不重用，而不是柯文哲多厲害。