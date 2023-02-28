愛上同個女人！男大生吃醋「斬首情敵」　切生殖器掏出心臟

▲奎許納把納文約出來談判，酒後雙方發生爭執，納文被斬首棄屍。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印度2月也發生分屍案，一名22歲男大生在發現女友還和前男友聯絡之後，醋意大發，把對方約出來談判，沒想到爆發爭吵，直接斬首對方分屍，挖掉心臟、切掉生殖器和手指後棄屍。

印度斯坦時報報導，22歲男大生奎許納（Hari Hara Krishna）與21歲死者納文（Nenavath Naveen）愛上同一個女人，她先與納文交往數年後分手，接著和奎許納在一起。只不過，納文近期又與她傳訊息聊天，讓奎許納相當不高興。

2月17日這天，奎許納邀納文出來聊聊，但雙方酒後發生衝突扭打。奎許納不但斬首納文，還切開他的腹部、掏出心臟，切掉生殖器、手指作為報復，最終棄屍一處小山丘。

由於納文17日外出後就不見人影，再也沒有回家或到學校，他的父親22日報警。經警方追查，發現奎許納涉有重嫌，最終自首落網，也承認犯案。奎許納目前面臨謀殺罪等指控。