實習醫插管「插進食道」！　10分鐘內女病患舌腫吐血慘死

▲女病患經搶救後仍不治身亡，醫師坦言，自己的確未盡到檢查義務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國一名罹患腎病症候群的女性因癲癇發作被送往醫院，然而當時醫療團隊判定她需要接受電腦斷層掃描，因此請麻醉小組來幫病患進行插管全身麻醉，然而負責插管的麻醉科實習醫師卻誤將管子插進食道內而非氣管。該名女性病患不久後開始出現舌頭腫脹、吐血等症狀，而醫療團隊直到10分鐘後才發現不對，但病患已心臟驟停，搶救無效死亡。

根據《鏡報》報導，32歲的柯雷爾（Emma Currell）患有腎病症候群，她曾經在洗腎時癲癇發作，並在2020年9月5日再次於急診室癲癇發作，隨後被緊急送往沃特福德綜合醫院（Watford General Hospital）。當時醫師判斷她必須在麻醉情況下接受電腦斷層掃描，因此便請麻醉科前來協助。

麻醉科實習醫生賽亦德（Sabu Syed）被指派替柯雷爾插管，而在完成後，她便請前輩穆克吉（Prasun Mukherjee）幫她檢查插管的位置，然而由於穆克吉當時忙於其他工作，因此賽亦德只能自己試著檢查，沒想到就發現柯雷爾的舌頭開始腫脹。但此時她仍然不知，自己誤將應該插進氣管的管子插進患者食道內。

技師希利（Nicholas Healey）表示，由於當時機器沒有出現數據，因此他曾重新測試了一下機器，但是沒有任何跡象表明裝置錯誤。由於他仍不確定管子的位置是否正確，於是把自己的疑慮告訴了整個醫療團隊，但醫生們在檢查後，仍相信管子有放對位置。

才過了不到10分鐘，柯雷爾舌頭腫脹的情形惡化，甚至開始吐血，賽亦德隨即拿出抽吸器把血液抽走。醫療團隊發現柯雷爾的血壓降低，而機器也沒有偵測到相關數據。柯雷爾最終心臟驟停，搶救無效死亡。

柯雷爾死後遺體經法醫相驗，才發現竟是醫師將管子插進食道內導致死亡。據悉，因為當時柯雷爾的舌頭嚴重腫脹，因此醫療團隊沒能仔細查看口腔內部情況，才沒有發現是插管插錯位置。

主要負責醫師穆克吉直言，當時正處於新冠肺炎疫情嚴峻之際，他們沒有足夠的人力應付源源不絕的病患，因此才會讓經驗少的實習醫師上陣。不僅如此，插管後，他仍監測到病患的呼吸，以為只是機器出現故障才沒有偵測到數據。