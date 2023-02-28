直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

▲獨派團體在228公園外抗議。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件76周年，台北市長蔣萬安首度以市長身份參加北市府於228公園舉辦的紀念活動，但引發不少受難者家屬不滿。本土社團台灣國、公投護台灣聯盟下午召集20餘名民眾在228公園外抗議，呼籲蔣萬安應當立即與國防部商談，將慈湖兩蔣棺木下葬。

台灣國、公投護台灣聯盟今天下午舉行「勿忘228，蔣萬安應立即表態，是否撤除慈湖園區等威權象徵物」記者會，20餘名民眾手舉「公祖不入土，萬安不心安」、「兩蔣棺木，立即下葬」等諷刺標語與會。

公投護台灣聯盟總召羅宜表示，蔣萬安自詡蔣家後代，在他的參政過程中享受著黨國蔣家的政治紅利，他更必須對台灣至今隨處可見的兩蔣銅像與中正紀念堂存廢作出表態，此外，轉型正義不能再拖，蔣萬安應立即與國防部商談，將慈湖兩蔣棺木下葬。

羅宜直言，公投護台灣聯盟等獨派夥伴，曾在2018年2月28日前往桃園的慈湖陵寢向蔣介石的棺木潑紅漆，當時就提出，依照現行《殯葬管理條例》規定，「單獨設置之禮廳及靈堂不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩」，浮棺明顯違法多年，且憑什麼台灣還要每年花新台幣4000多萬為蔣介石守靈？