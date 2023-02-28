　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

▲▼獨派團體在228公園外抗議。（圖／記者呂晏慈攝）

▲獨派團體在228公園外抗議。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件76周年，台北市長蔣萬安首度以市長身份參加北市府於228公園舉辦的紀念活動，但引發不少受難者家屬不滿。本土社團台灣國、公投護台灣聯盟下午召集20餘名民眾在228公園外抗議，呼籲蔣萬安應當立即與國防部商談，將慈湖兩蔣棺木下葬。

台灣國、公投護台灣聯盟今天下午舉行「勿忘228，蔣萬安應立即表態，是否撤除慈湖園區等威權象徵物」記者會，20餘名民眾手舉「公祖不入土，萬安不心安」、「兩蔣棺木，立即下葬」等諷刺標語與會。

公投護台灣聯盟總召羅宜表示，蔣萬安自詡蔣家後代，在他的參政過程中享受著黨國蔣家的政治紅利，他更必須對台灣至今隨處可見的兩蔣銅像與中正紀念堂存廢作出表態，此外，轉型正義不能再拖，蔣萬安應立即與國防部商談，將慈湖兩蔣棺木下葬。

羅宜直言，公投護台灣聯盟等獨派夥伴，曾在2018年2月28日前往桃園的慈湖陵寢向蔣介石的棺木潑紅漆，當時就提出，依照現行《殯葬管理條例》規定，「單獨設置之禮廳及靈堂不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩」，浮棺明顯違法多年，且憑什麼台灣還要每年花新台幣4000多萬為蔣介石守靈？

▲▼獨派團體在228公園外抗議。（圖／記者呂晏慈攝）

ET快訊
快訊／亮刀攻擊同事　高雄男「反被捅肚」慘死
快訊／蔣萬安致詞被打斷　群眾衝入喊「殺人兇手」
星二代暴打女友「打到臉歪滿嘴血」！嗆：女人不聽話就收拾
快訊／高雄持刀攻擊！　3人爆血送醫
快訊／魔獸首輪遭淘汰！　他轟31分奪三分球大賽冠軍
竹科驚見結冰奇景！　液態氮水氣釀瞬間低溫
小嫻「心痛」哭求1件事！目睹高速公路實況：悲劇
賺到了！　拉麵店缺蛋「改用雞叉燒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

蔡壁如招手郭台銘「民眾黨會禮遇」　馬英九：還是要尊重郭本人

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動　獨派「戴貴賓證入座」抗議遭阻

蔣萬安該為228道歉？　馬英九：我已道歉30多次、他自己決定吧

直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

LIVE／向受難者家屬道歉？　蔣萬安出席228紀念活動

南投立委補選／林明溱允延伸新150甲線　蔡培慧主打八卦山旱灌

訪台後秒收「中國警告信」　美議員回1句超嗆

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

蔡壁如招手郭台銘「民眾黨會禮遇」　馬英九：還是要尊重郭本人

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動　獨派「戴貴賓證入座」抗議遭阻

蔣萬安該為228道歉？　馬英九：我已道歉30多次、他自己決定吧

直擊／獨派抗議蔣萬安　「公祖不入土，萬安不心安」

LIVE／向受難者家屬道歉？　蔣萬安出席228紀念活動

南投立委補選／林明溱允延伸新150甲線　蔡培慧主打八卦山旱灌

訪台後秒收「中國警告信」　美議員回1句超嗆

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

快訊／蔣萬安致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

快訊／亮刀攻擊同事「反被捅肚」　高雄男送醫搶救不治

負責接待入住的寶可夢！新作動畫《寶可夢 禮賓部》將於Netflix播映

橘貓養了6年多...「初次趴人身」折手手陪睡　媽拭淚：棉被的功勞

26歲醉女載閨蜜桃園衝台北　高架自撞「2人4腳」掰咖棄車落跑

阿魯巴、德潘斯耶開轟重擊　古巴4投飆16K完封味全

蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

蔡壁如招手郭台銘「民眾黨會禮遇」　馬英九：還是要尊重郭本人

D奶長腿辣妹遭撿屍！白牌車司機變淫狼　她驚醒一掌把他打軟

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

陳智菡嗆蔡壁如「很久沒參與決策」

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

果然是綠共？　羅智強批「全動法」復辟《動員戡亂時期臨時條款》

狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」

2024總統民調賴清德衝第一！　吳子嘉分析：藍營內鬥柯文哲得利

林明溱讓位游顥？　綠：父子聯手再騙一次

更多熱門

相關新聞

LIVE／向家屬道歉？　蔣出席228活動

LIVE／向家屬道歉？　蔣出席228活動

今天是二二八76週年紀念日，台北市政府下午於北市228和平公園舉辦228紀念活動，因現任台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，因此蔣萬安今天在228紀念活動上的致詞，備受外界關注，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

盼共同記取歷史！　國民黨談228和平紀念日：別讓錯誤再度發生

228事件76周年中樞紀念台南舉行

228事件76周年中樞紀念台南舉行

游錫堃稱228屠殺萬人　盼珍惜民主成果

游錫堃稱228屠殺萬人　盼珍惜民主成果

二二八前夕蔡英文喊話　「共同面對錯誤、團結走向未來」

二二八前夕蔡英文喊話　「共同面對錯誤、團結走向未來」

關鍵字：

蔣萬安228

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

她在男友胸口貼麻醉貼布　默看呼吸中止亡

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面